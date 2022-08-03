Среда, 3 Августа 2022 14:30

АрмИнфо.Требование Азербайджана сообщение Арцаха с Арменией по Лачинскому коридору заменить другим маршрутом неправомерно. Подобной позиции придерживается секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Так, в интервью <Арменпресс> Григорян реагируя на заявление президента Арцаха на расширенном заседании Совета безопасности о том, что Азербайджан посредством командования российских миротворческих сил представил свое требование организовать сообщение с Арменией по другому маршруту напомнил, что В пункте 6 трехстороннего заявления премьер-министра РА, президента Российской Федерации и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, в котором определены вопросы, связанные с созданием и функционированием Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, говорится следующее: <По согласованию сторон (то есть Российской Федерации, Армении и Азербайджана) в ближайшие три года будет разработан план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей дислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута>. <За это время в этом направлении была проделана определенная работа, но согласованного плана пока нет.

В любом случае Армения не согласилась ни на один план, поэтому требование Азербайджана нелегитимно>,- констатировал он. Григорян констатировал, что действительно, Армения уже приступила к строительству своего участка, однако не нужно забывать о плане строительства нового маршрута. <Да, это строительство уже начато, но обратите внимание, что в трехстороннем заявлении упоминается план строительства нового маршрута.

Такого согласованного плана не существует. Республика Армения уже предложила в трехстороннем формате согласовать и подписать план и двигаться вперед в соответствии с согласованным графиком и дорожной картой. Это именно то, что предусмотрено трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года>, резюмировал он.