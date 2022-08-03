Среда, 3 Августа 2022 13:25

АрмИнфо. Молодежное крыло АРФ <Дашнакцутюн> 3 августа организовал перед зданием Министерства иностранных дел Армении акцию протеста в связи с запретом въезда в страну видных деятельностей АРФД из диаспоры.

Напомним, что власти Армении запретили въезд в страну троим деятелям АРФ Дашнакцутюн из Диаспоры. Речь идет о члене Бюро АРФ Дашнакцутюн, сопредседателе Координационного совета армянских организаций Франции Мураде Папазяне, главе Комитета <Ай дата> в Нидерландах Масисе Абрамяне и руководителе молодежной организации АРФД в Нидерландах Сюне Абраамян. Участники акции неповиновения назвали недопустимым попытки вбить клин в отношения между Арменией и диаспорой. Вместе с тем на акции прозвучали обвинения в адрес армянских властей в попытке подобными действиями свести счеты с оппонентами.