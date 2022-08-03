Среда, 3 Августа 2022 13:24

АрмИнфо.Новоназначенный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении Джихан Тавилах вручилaверительные письма главе МИД Армении Арарату Мирзояну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян высоко оценил проделанную работу ВОЗ в Армении и выразил признательность за содействие организации в борьбе с COVID-19 и преодолении последствий пандемии. Состоялся обмен мнениями относительно проводимых в Армении реформ здравоохранения и сотрудничества в этом вопросе с ВОЗ.

Мирзоян подчеркнул, что правительство РА предпринимает четкие шаги, направленные на последовательное улучшение качества жизни населения Армении, в том числе повышение качества здравоохранения.

В ходе встречи глава МИД РА обратил внимание собеседника также на гуманитарные вызовы, сложившееся в результате 44-дневной войны, в контексте решения проблем здравоохранения, в частности, подчеркнув важность вовлеченности международных специализированных организаций.