Среда, 3 Августа 2022 13:23

АрмИнфо. Судья Мнацакан Мартиросян на заседании 3 августа решил на три месяца арестовать общественно-политического деятеля, соучредителя Фонда "Арар" Аветика Чалабяна.

Примечательно, что в начале заседания Чалабян сообщил, что 2 августа прошел медицинский осмотр, и у него диагностирована гипертензия 3-й степени, назначено амбулаторное лечение под наблюдением кардиолога.

Кроме того, на предыдущем заседании 1 августа адвокаты Чалабяна представили судье Мартиросяну ходатайство о самоотводе, которое было отклонено. Как ранее сообщало АрмИнфо, 12 мая в квартире Аветика Чалабяна был проведен обыск, после чего полицейские увезли его в отделение Арабкира. Позднее Следственный комитет сообщил, что Аветик Чалабян задержан по подозрению в финансовом поощрении главы студсовета Аграрного университета с целью привлечения к акциям протеста 2000 студентов. А уже 14 мая суд удовлетворил ходатайство следственного органа о заключении Чалабяна под стражу сроком на два месяца. Сам Чалабян предъявленных ему обвинений не признает.

Примечательно, что Чалабяну инкриминируются деяния, которые по вступающему в силу 1 июля текущего года новому УК не считаются преступлением. 28 мая Высшее руководство Арцаха вступилось за Аветика Чалабяна и призвало прокуратуру Армении выпустить его на свободу. А еще раньше 85 общественно- политических деятеля из Армении выступили в поддержку Чалабяна, назвав его арест незаконным и вызывающим много вопросов.

Более того, в их заявлении отмечалось, что подобные сомнительные действия правоохранительных органов страны наносят вред имиджу Армении.

Вечером 27 июля Аветик Чалабян был освобожден из уголовно-исполнительного учреждения <Армавир>. Примечательно, что Чалабяну инкриминируется деяние, утратившее силу ввиду того, что согласно вступившему в силу 1 июля новому УК, не является преступлением.