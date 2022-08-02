Вторник, 2 Августа 2022 19:59

АрмИнфо. Россия вносит активный вклад в подготовку армяно- азербайджанского мирного договора. Об этом 2 августа на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что спецпредставитель РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения, выхода на взаимоприемлемые базовые принципы, параметры мирного соглашения.

<Напомню, что последние такие контакты состоялись 21 июля в Баку, а 28 в Ереване>, - сказала Захарова добавив, что делимитация границы между Арменией и Азербайджаном также является важной частью посреднических усилий России по оздоровлению диалога между закавказскими соседями Москвы. <Консультативная роль Москвы по данному процессу зафиксировано в Сочинском трёхстороннем заявлении на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России от 26 ноября 2021 года. Как известно, в конце мая текущего года была создана соответствующая двусторонняя комиссия и на границе двух стран состоялась первая ознакомительная встреча представителей Армении и Азербайджана>, - сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что со своей стороны Россия всегда готова принимать своих друзей из Армении и Азербайджана на российской территории. <Убеждены, что уникальные профессиональные возможности, компетенция нашей страны по части делимитации и демаркации на постсоветском пространстве способны существенно укрепить безопасность на азербайджано- армянской границе, и в регионе в целом>, - сказала представитель МИД России.

В заключение она подчеркнула, что конкретные сроки тех или иных мероприятий самостоятельно определят Баку и Ереван, а Москва со своей стороны будет о них информировать, когда они эти решения примут. Так она ответила на вопрос о возможной встрече спецпредставителей Армении и Азербайджана по делимитации границы в конце августа, о чем ранее сообщил секретарь совбеза Армении Армен Григорян.