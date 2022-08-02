Вторник, 2 Августа 2022 14:31

АрмИнфо.Уважение суверенитета и территориальной целостности, а также выполнение взятых обязательств являются залогом построения безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте.

При этом, Байрамов умолчал, что настаивая на этих принципах, официальный Баку не только не следует им, но и продолжает на разных уровнях выражать территориальные притязания в отношении территорий своих соседей ( Армения, Грузия, Арцах, Иран, Дагестан и т.д.).

При этом он отметил, что Азербайджан постоянно поддерживает и продвигает региональные платформы, основанные на общем видении и взаимном уважении.

Байрамов привлек внимание к другому трехстороннему механизму диалога с участием Казахстана, ответив эффективность подобных форматов. <Трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией также основано на общей истории и культуре. Это делает прочные трехсторонние и стратегические связи еще более стабильными>,

- сказал глава дипломатии.

Байрамов рассказал участникам встречи о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, в том числе миротворческих усилиях Азербайджана.

Он отметил, что позиция Азербайджана в отношении полномасштабного регионального сотрудничества является принципиальной и последовательной.

По словам азербайджанского министра, проведение трехсторонних встреч с участием министров торговли, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции поможет в разработке и продвижении совместных проектов. Байрамов подчеркнул, что стороны обсудили вопросы экономики, торговли, инвестиций и транспорта. Это поможет в полной мере реализовать потенциал сотрудничества между нашими странами, уверен министр.

Как передает Анадолу, Байрамов сообщил, что среди актуальных вопросов, затронутых в ходе встречи, была также ситуация в Афганистане.