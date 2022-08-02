Вторник, 2 Августа 2022 14:21

АрмИнфо. В России прекрасно понимают что происходит. Более того, тут прогнозировали еще до начала войны в Украине текущие события как в самой Украине, так и в других регионах. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко.

"В этом свете, то что, к примеру, имеет место сегодня на южно-кавказском направлении также не было для Москвы неожиданностью. Отсюда все те заявления на дипломатическом уровне, отражающие озабоченность РФ возможными геополитическими импульсами в окружающих нас регионах. Мы также понимаем, что намерения и действия того же ЕС в направлении армяно-азербайджанского урегулирования никоим образом не отражают итоги трехсторонних заявлений с участием России", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по оценкам Малашенко, сегодня Москва не может заниматься кавказскими проблемами с той вовлеченностью, с которой она это делала, начиная с 9 ноября 2020-го. И осознает, что действия ЕС и США на данном этапе в направлении армяно-азербайджанского урегулирования, в конечном счете, направлены на отрезание России от всего Южного Кавказа.

Визит того же директора ЦРУ Уильяма Бернса в регион, других чинов из Госдепа, по его словам, не остался без внимания в Москве и удостоился соответствующей реакции. Что совершенно не означает прекращения усилий Запада в направлении вывода процессов между Арменией и Азербайджаном из под посредничества РФ на двусторонний уровень. Последнее согласно задумкам авторов данной стратегии, позволит нейтрализовать в будущем присутствие РФ во всем регионе.

"Как видите, рассматриваются и анализируются все возможные сценарии. Даже тот, согласно которому Россия может осознано пойти на уступки в одних регионах с целью получить что-то в других. За счет кого будет разворачиваться эта дипломатическая торговля, я сказать сегодня не могу. Но то, что между Москвой, Анкарой и Тегераном уже идут активные консультации и то, что это попытка ответа Западу заметно и сегодня. Россия делает все с целью избежать открытия второго фронта. И линия поведения Москвы на Южном Кавказе в числе всего прочего обусловлена и нежеланием этой перспективы. Думаю, что данная линия продолжится до тех пор, пока РФ не удастся решить свои геополитические задачи в Украине", - подытожил Малашенко.