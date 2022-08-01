Понедельник, 1 Августа 2022 18:50

АрмИнфо.Не думаю, что сегодня можно всерьез рассматривать и анализировать перспективу широкомасштабных боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Однако, параллельно с возникновением шероховатостей и проблем в

переговорном процессе, несомненно, будут иметь место и военные

провокации на границе. В этом свете, недавние провокации на границе с

Арменией и в Карабахе, конечно же, случайного характера не имели.

Более того, я склонен увязывать их со звучащей в последнее время из Баку и Анкары риторикой", - заметил он.

Иными словами, нарушение режима перемирия в Карабахе и на армяно­азербайджанской границе, согласно эксперту, обусловлено не чисто военной ситуацией или резонами, а сугубо военно-политической обстановкой. А еще точнее недовольством Анкары и Баку относительно хода переговоров с Ереваном. 30 июля ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по посту в районе села Тагаварда в Арцахе. Факт обстрела постов Армии обороны был подтвержден Минобороны РФ. В этом же день азербайджанские военные обстреляли посты ВС Армении на восточном направлении границы.

По оценкам Евсеева, в данном конкретном случае Баку пытается, угрожая противнику посредством военных провокаций, ускорить обсуждение и принятие своих пяти пунктов мирного соглашения. Процесс, застопорившийся как по геополитическим, так и в силу чисто региональных причин.

"Там прекрасно понимают, что уже завтра переговоры могут оказаться в непрогнозируемом этапе. Там возникают все новые и новые вопросы. Отсюда спешка, отсюда стремление Азербайджана по возможности быстрее решить вопросы с Арменией. Решить до наступления нового этапа глобальных геополитических трансформаций", - подытожил военный эксперт.