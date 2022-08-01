Понедельник, 1 Августа 2022 15:36

АрмИнфо. <Преследования продолжаются, и новой мишенью антинационального диктаторского клана стал молодежный союз АРФ <Дашнакцутюн>>.

Об этом говорится в заявлении Центрального комитета АРФД Западной Европы. В заявлении дашнакцаканов отмечается, что спустя две недели после запрета члену Бюро АРФ <Дашнакцутюн> Мураду Папазяну на въезд в Армению члену молодежного союза Нидерландов АРФД Сюне Абраамян после многочасового задержания в ереванском аэропорту <Звартноц> также был запрещен въезд.

<И на этот раз все произошло без объяснения причин. В Сюникской области Сюне Абрамян должна была участвовать во встречах, организованных молодежными союзами АРФД, которые являются средой национального образования для нового поколения.

Мы отвергаем такое антинациональное поведение антинародной власти и требуем, чтобы Служба национальной безопасности Армении оставалась преданной своему призванию и перестала участвовать в решениях, раскалывающих нацию, ответы на которые должны быть даны. Пашиняновский антинациональный диктаторский клан не должен питать иллюзий, что такими запретами может сломить дух борьбы молодежи АРФ <Дашнакцутюн>. Наоборот, АРФД продолжит борьбу за устранение этого прогнившего режима с еще большей силой, и построения правового государства>, - говорится в заявлении АРФД.

Затем, в АРФД сообщили, что въезд в Армению запретили и председателю <Ай Дат> Голандии Масису Абраамяну.

<Уже ясно, что подготовлен список так называемых нежелательных элементов. И как мы подчеркивали в наших предыдущих заявлениях, Служба национальной безопасности, превращенная в инструмент пашиняновского заговорщического режима, ведущего страну в пропасть, не является хозяином своего звания и несет равную ответственность за эти решения против нации, которую мы отвергаем всеми средствами. Мы будем всеми законными и возможными средствами бороться с этой позорной кампанией по восстановлению безгражданства. Жалко обладателей такого мелкого решения, особенно когда они думают подавить и заставить замолчать наш общенациональный Суд, самоотверженных деятелей, борющихся за целостность и благополучие Армении и Арцаха. Наша борьба будет усиливаться до восстановления национального правового государства, обязательным условием которого является устранение пришедшего к власти в стране антинационального и антипатриотического тиранического клана>, - резюмировали в АРФД. Отметим, что ранее стало известно о запрете въезда в Армению сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члену Бюро АРФ <Дашнакцтуюн> Мураду Папазяну.

Как сообщили в правительстве РА, Папазяну въезд в Армению был запрещен на основании статьи 8 Закона РА <Об иностранцах>. Причиной запрета, как сообщили в пресс-службе главы правительства, послужило то обстоятельство, что <Мурад Папазян был одним из организаторов нападения на кортеж возглавляемой премьер-министром делегации 1 июня 2021 года у посольства Армении во Франции>. <Участники акции забросали кортеж премьер-министра разными предметами, и создавшаяся ситуация была преодолена лишь в результате вмешательства французской полиции и сил безопасности>, разъяснили в пресс-службе премьера РА.

Папазян заявил о намерении через суд восстановить свои ущемленные права.