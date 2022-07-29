Пятница, 29 Июля 2022 23:29

АрмИнфо. Небольшой размер рынка Армении, относительная географическая изоляция из-за закрытых границ с Турцией и Азербайджаном, ситуация в области верховенства права и судебной системы, а также наследие коррупции - препятствия на пути инвестиций. Об этом говорится в заявлении Госдепа США об инвестиционном климате в Армении за 2022 год.

<За последние несколько лет Армения стабильно занимала высокие места в международных индексах, анализирующих бизнес-среду и инвестиционный климат страны. В Армении представлены проекты, представляющие собой значительные инвестиции США, в первую очередь Воротанский каскад гидроэлектростанций ContourGlobal и усилия Lydian по разработке крупного золотого рудника. Американские инвесторы в банковском, энергетическом, фармацевтическом, информационно-технологическом и горнодобывающем секторах, в частности, вложили или приобрели активы в Армении.

Армения представляет множество возможностей для инвесторов, а правовая база страны и государственная политика направлены на привлечение инвестиций, но инвестиционный климат не обходится без проблем>, - говорится в документе.

В числе препятствий авторы доклада отмечают небольшой размер рынка Армении, относительную географическую изоляцию из-за закрытых границ с Турцией и Азербайджаном, слабость верховенства закона и судебной системы, а также наследие коррупции.

<Чистый приток прямых иностранных инвестиций низок. Армения начала активное восстановление после глубокой рецессии 2020 года до введения новых санкций против России. Рост ВВП достиг пяти процентов в 2021 году, и ожидалось, что в 2022 году он продолжит расти как минимум на пять процентов. В результате войны и санкций, введенных против России, прогноз роста ВВП Армении в 2022 году составляет чуть более одного процента>, - отмечается в докладе.

В Госдепе напомнили, что в мае 2015 года Армения подписала Рамочное соглашение о торговле и инвестициях с США. В соответствии с этим соглашением был создан Совет США и Армении по торговле и инвестициям для обсуждения двусторонней торговли и инвестиций и связанных с ними вопросов. С 2015 года Армения является членом Евразийского экономического союза, таможенного союза, который объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию в единый интегрированный рынок. В ноябре 2017 года Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом, которое частично направлено на улучшение инвестиционного климата и деловой среды в Армении.

Согласно докладу Госдепа, в Армении нет ограничений прав иностранных граждан на приобретение, создание или распоряжение бизнес-интересами в республике. Процедуры регистрации бизнеса, как правило, просты. <Банковская система в Армении надежна и хорошо регулируется, но инвесторы отмечают, что финансовый сектор не очень развит. Двусторонний инвестиционный договор между США и Арменией предоставляет американским инвесторам различные меры защиты. Вместе с тем подчёркивается, что хотя законодательство Армении обеспечивает защиту прав интеллектуальной собственности, правоприменительные меры и обращение в суд нуждаются в совершенствовании>, - говорится в заявлении.

<В 2018 году в Армении произошла резкая смена правительства, когда демократически избранный лидер пришел к власти на антикоррупционной платформе после уличных протестов, свергнувших старый режим. После боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, в июне 2021 года, действующий премьер сохранил власть после досрочных парламентских выборах, которые соответствовали большинству международных демократических стандартов. Правительство продолжает проводить экономические и антикоррупционные реформы, которые улучшили деловой климат. В целом конкурентная среда в Армении улучшается, но несколько предприятий сообщили, что для закрепления этих достижений потребуются более широкие реформы в судебных, налоговых, таможенных, медицинских, образовательных, военных и правоохранительных учреждениях>, - отметили авторы документа.

Несмотря на улучшения в некоторых областях, которые повышают привлекательность Армении как направления для инвестиций, инвесторы утверждают, что остаются многочисленные проблемы, которые необходимо решить для обеспечения прозрачного, справедливого и предсказуемого делового климата. <Ряд инвесторов выразили обеспокоенность по поводу качества диалога между частным сектором и правительством. Инвесторы также отметили проблемы, связанные со способностью государственных чиновников оперативно решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Инвестиционный спор в горнодобывающем секторе страны привлек значительное международное внимание и остается нерешенным спустя несколько лет>, - говорится в документе.

Политика в отношении прямых иностранных инвестиций

<Правительство Армении официально приветствует иностранные инвестиции. Министерство экономики является основным государственным органом, ответственным за разработку инвестиционной политики в Армении. Армения заняла достойное место в некоторых глобальных индексах, измеряющих деловой климат в стране. Инвестиционная и торговая политика Армении относительно открыта; иностранные компании по закону имеют право на такой же режим, как и армянские компании. Армения обладает сильным человеческим капиталом и хорошо образованным населением, особенно в области науки, технологий, инженерии и математики, что приводит к значительным инвестициям в сектор высоких технологий и информационных технологий. Многие международные компании открыли филиалы или дочерние компании в Армении, чтобы воспользоваться пулом квалифицированных специалистов страны и положением в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Тем не менее, многие предприятия определили проблемы с инвестиционным климатом в Армении с точки зрения небольшого рынка страны (с населением менее трех миллионов человек), ограниченной покупательной способности потребителей, относительной географической изоляции из-за закрытых границ с Турцией и Азербайджаном, а также опасений, связанных с законодательным пробелами>, - говорится в заявлении.

Отмечается, что несмотря на то, что после мирной революции 2018 года правительство Армении развернуло громкую антикоррупционную кампанию, иностранные инвесторы по- прежнему обеспокоены верховенством закона, равным обращением и этичным поведением государственных чиновников. <Американские компании сообщают, что инвестиционный климат испорчен неспособностью обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности. Высказывались опасения по поводу отсутствия независимой и сильной судебной системы, что подрывает заверения правительства о равном обращении и прозрачности и ограничивает доступ к эффективным средствам правовой защиты в случаях инвестиционных или коммерческих споров. Представители организаций США выразили обеспокоенность по поводу качества консультаций заинтересованных сторон, проводимых правительством с частным сектором, и реакции правительства на решение проблем бизнес- сообщества>, - отметили в Госдепе.

Прозрачность системы регулирования

Как считают авторы доклада, правительство Армении все больше пытается использовать прозрачную политику и законы для поощрения конкуренции. Отмечается, что за последние несколько лет правительство Армении стало более последовательно выполнять эти законы и политику, стремясь улучшить рыночную конкуренцию и устранить неформальные барьеры для входа на рынок, особенно для малых и средних предприятий. Законодательство Армении о защите конкуренции было усовершенствовано за счет уточнения ключевых понятий. <Однако сами по себе усилия Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) компании считают недостаточными для обеспечения равных условий. Они указывают на необходимость усовершенствования других государственных учреждений и органов, поддерживающих конкуренцию, таких как суды, налоговая и таможенная службы, государственные закупки и правоохранительные органы. Многочисленные исследования отмечают постоянную неконкурентоспособность на местных рынках, на многих из которых доминируют несколько действующих игроков. Банковский надзор относительно хорошо развит и в значительной степени соответствует Базельским основным принципам>, - говорится в документе.

Правовая система и судебная независимость

<В Армении действует гибридная правовая система, включающая элементы как гражданского, так и общего права. Хотя Армения разрабатывает международный коммерческий кодекс, законы, касающиеся коммерческих и договорных вопросов, в настоящее время изложены в гражданском кодексе. Таким образом, поскольку в Армении нет арбитражного суда, все споры, связанные с контрактами, владением имуществом или другими коммерческими вопросами, разрешаются сторонами в судах общей юрисдикции, которые рассматривают как гражданские, так и уголовные дела. Судьи, рассматривающие гражданские дела, могут быть перегружены объемом рассматриваемых ими дел, и общественность часто считает их коррумпированными. Несмотря на способность судов использовать прецедентную власть Кассационного суда и Европейского суда по правам человека, многие судьи, специализирующиеся на гражданских делах, этого не делают, что увеличивает непредсказуемость судебных решений в глазах инвесторов.

Бизнес склонен считать, что многие армянские суды страдают от низкого уровня эффективности, независимости и профессионализма, что вызывает необходимость укрепления судебной системы. Очень часто в процессе, когда запрашивается дополнительная судебная экспертиза, суд может приостановить дело до получения судебного заключения, что может занять несколько месяцев. Бизнес отмечает, что многие судьи в судах общей юрисдикции могут неохотно принимать решения, не проконсультировавшись с судьями вышестоящих судов. Таким образом, общественное мнение таково, что на решения могут влиять и другие факторы, помимо закона и существа отдельных дел. В целом, правительство соблюдает решения как арбитражных судов, так и национальных судов Армении.

Из-за характера и сложности коммерческих и договорных вопросов, а также загруженности судей, специализирующихся на гражданских делах, многие дела, связанные с инвестиционными или коммерческими спорами, рассматриваются в судах месяцами или годами. Кроме того, предприятия жаловались на неэффективность и институциональную коррумпированность судов. Несмотря на то, что конституция Армении предоставляет инвесторам инструменты для принудительного исполнения решений и их прав собственности, инвесторы утверждают, что действия суда мало предсказуемы.

Из-за характера и сложности коммерческих и договорных вопросов, а также загруженности судей, специализирующихся на рассмотрении гражданских дел, многие дела, связанные с инвестиционными или коммерческими спорами, рассматриваются в судах месяцами или годами. Кроме того, предприятия жаловались на неэффективность и институциональную коррумпированность судов. Несмотря на то, что конституция Армении предоставляет инвесторам инструменты для принудительного исполнения решений и их прав собственности, инвесторы утверждают, что действия суда мало предсказуемы>.

Коррупция

<Коррупция остается препятствием для инвестиций США в Армению, особенно в том, что касается таких важных областей, как система правосудия, и проблем, связанных с верховенством закона, соблюдением действующего законодательства и правил, а также равным обращением. Инвесторы утверждают, что секторам здравоохранения, образования, вооруженных сил, исправительных учреждений и правоохранительных органов не хватает прозрачности в закупках, и в прошлом они использовали выборочное правоприменение для получения взяток.

Судьи, специализирующиеся на гражданских делах, до сих пор воспринимаются широкими массами как коррумпированные и находящиеся под влиянием прежних властей. <Эффективность и независимость вновь созданных антикоррупционных институтов еще предстоит проверить. Некоторые люди выразили озабоченность по поводу того, объективно ли были выбраны определенные представители судебных органов и руководители правоохранительных органов. Возможность политически мотивированного внешнего влияния на эти антикоррупционные институты, а также правоохранительные органы и органы прокуратуры также остается проблемой>, - отмечается в заявлении Госдепа.