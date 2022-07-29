Пятница, 29 Июля 2022 15:09

АрмИнфо.На сегодняшний день США являются одним из главных факторов, сдерживающих Баку и Анкару от новых военных провокаций в отношении Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо политический аналитик Овсеп Хуршудян.

"Частота телефонных звонков госсекретаря США Блинкена в Ереван и Баку является лишь одним из видимых свидетельств усилий Вашингтона в данном направлении. В этом свете, хотел бы отметить как четкую, адресную и публичную оценку Азербайджана как прямого источника подобных провокаций, так и последний разговор Блинкена с Пашиняном и Алиевым", - заметил он.

На взгляд Хуршудяна, повышенное внимание США к региону исходит из интересов Армении. В первую очередь в свете того, что таким образом обуздываются позывы Алиева к очередным авантюристическим действиям. Согласно аналитику, в Баку по-прежнему связывают решение региональных вопросов: армяно-азербайджанских отношений и арцахского вопроса с возможностью применения силы.

В этом свете, согласно аналитику, периодическими звонками в Ереван и Баку и личным контролем своего главы над процессами Госдеп пытается уравновесить региональный баланс, нарушенный Азербайджаном по итогам 44-дневной войны. Отметив, что сохранение баланса в нарушенном состоянии чревато постоянным риском возобновления боевых действий, Хуршудян подчеркнул, что американская дипломатия является минимальным порогом позволяющим обеспечить определенные гарантии безопасности для Армении.

В этом же свете, аналитик придает важность периодическим упоминаниям из Вашингтона роли и важности Минской группы ОБСЕ как фактически единственной международной архитектуры решения карабахского конфликта. Решения, которое подразумевает предвоенный, а не поствоенный баланс сил. Это говорит о том, что МГ легитимизировать итоги войны никоим образом не намерена. И кто бы что не говорил, Минская группа продолжает существовать, поскольку в ее реальном роспуске сегодня не заинтересована ни одна из стран-сопредседателей.

"Алиева, конечно, несколько воодушевили действия РФ в Украине. И он, вне всяких сомнений, является бенефициаром миропорядка, в котором все вопросы решаются оружием, а не на основе международного права. Что Алиев абсолютно не скрывает, и о чем он несколько недель назад открыто объявил в Зангелане, заявив, что отныне в мире преобладает сила оружия, а не международного права. И именно мессиджи из Вашингтона являются попыткой несколько отрезвить Алиева и удержать его от очередной военной авантюры", - подытожил аналитик.