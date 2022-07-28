Четверг, 28 Июля 2022 15:29

АрмИнфо. Каждую неделю мы регистрируем рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам 28 июля в ходе брифинга сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, отметив, что в Армении сейчас распространен подвариант штамма <Омикрон> - <ВА.5>

В частности, она отметила, что в ряде других стран зафиксированы более высокие показатели по заражению. Однако, возвращаться к ограничениям, связанным с закрытием границ, Минздрав пока не намерен. В этой связи Аванесян подчеркнула, что все зависит от пандемической ситуации в стране. <Если ситуация обостриться, то мы используем весь инструментарий для борьбы с болезнью>, - сказала она.

При этом министр заметила, что коронавирус становится эндемической болезнью, которая будет время от времени вспыхивать в разных странах.

Напоним, что по данным Минздрава, за последнюю неделю (c 18 по 24 июля) в Армении было проведено 6 158 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 965 человек (недельный рост на 53%), выздоровело - 547, скончалось - 7. Фактическое лечение получает 1 144 пациента (с ростом за неделю на 55%). В общей сложности, в стране было проведено 3 154 685 тестов, из коих было выявлено 425 365 случаев заражения, выздоровело 413 901 человек, летальных исходов - 8 633.