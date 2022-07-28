Четверг, 28 Июля 2022 13:04

АрмИнфо.Обещая вернуться в сентябре в Национальное собрание, однако, исключительно с собственной повесткой, парламентская оппозиция, судя по всему, имеет ввиду перемещение "уличной" повестки в парламент. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель политсовета партии "Демократическая альтернатива", политолог Сурен Суренянц.

"Иными словами, теперь они будут требовать отставки премьера в стенах парламента. Однако, отличие парламента от улицы в том и состоит, что если уж ты требуешь отставки премьера, то это должно предполагать уже не только выкрики и призывы, а весьма конкретные действия в виде той же процедуры импичмента. Ресурса на что у этой оппозиции нет ", - заметил он.

При этом, сам факт возвращения оппозиции в парламент спустя год работы в законодательном органе страны "с собственной повесткой" политолог считает достаточно странным и абсурдным. В этом свете, на его взгляд, не остается предположить ничего иного, как то, что после "возвращения" Ишхан Сагателян уже не будет обслуживать, к примеру, интересы Роберта Кочаряна.

В целом, политолог считает, что единой парламентской оппозиции уже нет, как нет де-факто, собственно, фракции ''Честь имею". А блок "Айастан" настолько разношерстен и пестр, что позволяет прогнозировать этой же осенью сюрпризы в виде его дробления на отдельные части. Хотя перспективы отказа оппозиционеров от депутатских мандатов он не усматривает.

"Так или иначе, но, если требования отставки Пашиняна, по-прежнему, будут сдабриваться лозунгами в духе "нет туркизации", тем более подобными проектами, то особых перспектив у обновленной парламентской повестки оппозиции я не усматриваю. В условиях отсутствия уличного давления, парламент, понятно, никаких заявлений и документов в пользу обновленной, сентябрьской повестки оппозиции не примет", - подытожил Суренянц.