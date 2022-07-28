Четверг, 28 Июля 2022 10:29

АрмИнфо.Соучредитель фонда <Арар>, общественно-политический деятель Аветик Чалабян освобожден из-под ареста

Накануне в беседе с журналистами после освобождения из уголовно-исполнительного учреждения <Армавир> он поблагодарил за поддержку членов своей семьи, команду адвокатов, своих сторонников и представителей журналистского сообщества. Чалабян пообещал в ближайшее время созвать пресс-конференцию и подробнее ответить на все вопросы.

Ранее адвокат Вараздат Арутюнян сообщил, что суд общей юрисдикции Еревана не успел рассмотреть вопрос обоснованности ареста Чалабяна, следовательно, срок содержания общественно-политического деятеля под арестом истек в 21:00 27 июля.

Напомним, что Аветик Чалабян обвиняется в попытке подкупа студентов Национального аграрного университета Армении с целью обеспечения их участия в протестных акциях оппозиции. Основанием для возбуждения уголовного дела является аудиозапись, опубликованная на одном из новостных сайтов. 6 июля Следственный комитет Армении сообщил о завершении предварительного следствия по данному делу.