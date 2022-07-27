Среда, 27 Июля 2022 16:20

АрмИнфо.Делать какие-либо прогнозы относительно перспектив урегулирования проблемы Арцаха в условиях сконцентрированного в Украине продолжающегося конфликта между Западом и Россией возможным не представляется. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Данный конфликт, мягко говоря, места и, самое главное, времени для урегулирования карабахского конфликта для Москвы не оставляет. И не только для этого конфликта. РФ сегодня проводит политику минимизации рисков для себя и сохранения статус-кво на Южном Кавказе в целом, и в Центральной Азии", - заметил он.

Комментируя стремление ЕС стать альтернативной площадкой урегулирования армяно-азербайджанских проблем, политолог оценил его, в целом, положительно. Однако, при этом, выразил убеждение в том, что заменить РФ на этом международном треке ЕС не способен. Хотя бы просто потому, что Москва является в данном вопросе не просто посредником, а участником игры. Что выражается в продаже вооружений Армении и Азербайджану и наличии российских войск на территории Армении и Арцаха.

С учетом же общей границы с Азербайджаном, множества способов воздействия на Армению, Москва в целом имеет намного большие возможности влияния на обе страны, чем ЕС. Что, на его взгляд, означает одно - заменить российский переговорный формат европейский формат не в состоянии.

"Впрочем, будет очень неплохо если Брюссель каким-то образом дополнит в этом смысле Москву, что также будет довольно сложно, учитывая противоречия между Западом и РФ. Более того, если в Москве вдруг решат выжать кого-то из процесса, то в ее распоряжении для этого найдется существенно более обширный инструментарий, чем у тех же европейцев", - заметил он.