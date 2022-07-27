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АрмИнфо.Делать какие-либо прогнозы относительно перспектив урегулирования проблемы Арцаха в условиях сконцентрированного в Украине продолжающегося конфликта между Западом и Россией возможным не представляется. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.
"Данный конфликт, мягко говоря, места и, самое главное, времени для урегулирования карабахского конфликта для Москвы не оставляет. И не только для этого конфликта. РФ сегодня проводит политику минимизации рисков для себя и сохранения статус-кво на Южном Кавказе в целом, и в Центральной Азии", - заметил он.
Комментируя стремление ЕС стать альтернативной площадкой урегулирования армяно-азербайджанских проблем, политолог оценил его, в целом, положительно. Однако, при этом, выразил убеждение в том, что заменить РФ на этом международном треке ЕС не способен. Хотя бы просто потому, что Москва является в данном вопросе не просто посредником, а участником игры. Что выражается в продаже вооружений Армении и Азербайджану и наличии российских войск на территории Армении и Арцаха.
С учетом же общей границы с Азербайджаном, множества способов воздействия на Армению, Москва в целом имеет намного большие возможности влияния на обе страны, чем ЕС. Что, на его взгляд, означает одно - заменить российский переговорный формат европейский формат не в состоянии.
"Впрочем, будет очень неплохо если Брюссель каким-то образом дополнит в этом смысле Москву, что также будет довольно сложно, учитывая противоречия между Западом и РФ. Более того, если в Москве вдруг решат выжать кого-то из процесса, то в ее распоряжении для этого найдется существенно более обширный инструментарий, чем у тех же европейцев", - заметил он.
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|Паспортно-визовое управление Полиции Армении продолжает работать в перегруженном режиме
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|Участники бизнес-конкурса CaseKey посетили компанию Team Telecom Armenia
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|Генеральный директор компании <Айпост> подал в отставку
|GeoProMining окажет финансовое содействие в деле реконструкции Дома культуры города Арарат
|Спецпредставитель Турции посетил КПП на границе с Арменией
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|Прогноз: Итоги "Тегерана" дадут ответы на многие вопросы по Южному Кавказу
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|ЕС направит 7,7 млн евро на реализацию соглашения о партнерстве с Арменией
|Европарламентарий: Альтернативой России Европа в поставках энергоресурсов видит Алжир, Катар или Азербайджан.
|Глава комиссии по внешним связям парламента Армении не считает заявление Анкары по <Зангезурскому коридору> предусловием налаживания отношений
|Египет заинтересован в развитии отношений с Арменией по различным направлениям
|Прогноз: Рано или поздно, Армения предоставит Азербайджану и Турции возможность коммуникации, но лишь на своих условиях
|Политолог: На доске Большого Ближнего Востока идет большая игра уже не в шахматы, а в нарды
|Армения стала главным цветочным "хабом" для Северного Кавказа
|В Совете НС обсуждается обращение парламента в КС по вопросу о прекращении полномочий депутатов от оппозиции
|Посол Армении в Украине: диппредставительство будет оказывать поддержку гражданам, которые в ней нуждаются
|Администрация Арагацотна опровергает сообщения о пленении турками армянских пастухов и угоне скота
|В I полугодии 2022 года инвестиционные затраты ЮКЖД составили 2,3 млрд драмов
|Президенты Туркменистана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ата
|Президент Туркменистана обсудил с премьер-министром Грузии перспективы сотрудничества.
|АраратБанк внедрил новую услугу: Фора-онлайн
|Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении: Вице-спикер Бундестага
|Полиция Армении закупит 175 автомобилей у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян
|Правительство Армении утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы: ожидается применение инструментов правосудия переходного периода
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Читать больше
|Прогноз: Заменить Москву в Арцахе Брюссель не в состоянии
|Прогноз: Украина приведет к переделу зон влияния глобальных центров силы
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|Политолог: Москва и Вашингтон побуждают Пашиняна к трудному решению
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