Вторник, 26 Июля 2022 13:09

АрмИнфо. Достигнув соответствующего геополитического и военного баланса, внушающего ему уверенность в победе, Алиев немедленно начнет новую войну с Арменией. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики ЕГУ, профессор Вардан Восканян.

"Сегодня апшеронский диктатор находится в поисках предлогов для будущей войны. И, конечно, рано или поздно их найдет. Соответственно, нам не остается ничего иного как также к ней готовится. Уже понятно, что даже удовлетворив все многочисленные алиевские аппетиты, нам этой войны избежать не удастся. Сегодняшний Алиев является наглядным подтверждением поговорки - "аппетит приходит во время еды". И воспринимать его следует соответственно", - заметил он.

Рассматривая, анализируя и прогнозируя региональные проблемы и дальнейшие развития сценариев, на взгляд ираниста, необходимо всегда принимать к сведению важнейшую трансформацию глобального уровня. Восканян считает, что прежнего однополярного мира уже нет, а есть, точнее находится на активной стадии своего формирования, миропорядок совершенно нового типа с несколькими полюсами.

ИРИ эксперт считает одной из региональных держав, играющих важнейшую роль и осуществляющую конкретные функции в окружающем ее регионе. Такой же страной на Большом Ближнем Востоке, по его оценкам, является Турция. В этом свете, ни один из геополитических процессов с участием вражеской Армении Турции и дружественных РФ и Ирана, по его оценкам, не должен находится вне поля зрения и анализа Армении.

Недавний тегеранский саммит Путин-Раиси-Эрдоган Восканян рассматривает в этом свете. По его оценкам, вне зависимости от остальной повестки, в центре внимания трех лидеров находилась и арцахская проблематика. Поиск решения которой является и частью формата "3+3" с участием трех держав.