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АрмИнфо.Рассматривающая Армению в качестве союзного государства Россия внесла в свою повестку необходимость вывода из Армении американской агентуры. Важно подчеркнуть, что делается это, по большому счету, посредством Ирана. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Армянской конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.
"Аналогичным образом могу предположить, что в ходе визита директора ЦРУ в Ереван он предложил Пашиняну вывести из Армении работающую против Грузии российскую разведку. Вслед за чем в Ереван пожаловал директор СВП Нарышкин. Сомневаюсь, что главные разведчики могли выбрать Армению в качестве нейтрального места для выяснения отношений. Скорее главы разведок приехали в Ереван для решения проблем, связанных с разведкой", - считает Гукасян.
Как результат, согласно политологу, теперь премьер-министру страны Пашиняну предстоит принять крайне сложное решение о выводе из Армении всей иностранной агентуры без исключения. Поскольку вывести одних россиян или американцев он не может - это может создать весьма опасную ситуацию лично для его власти.
В этом свете, Гукасян напомнил о многолетнем нейтралитете и невмешательстве США в вопросы формирования власти в Армении.
Подобную лояльность Вашингтона политолог обуславливает тем, что для США Армения все эти годы являлась своеобразным разведывательным плацдармом против Ирана.
Соответственно, утеря или даже ограничение этих возможностей для США, по его прогнозам, к исчезновению причин американского нейтралитета в отношении армянской власти. Со всеми вытекающими лично для Пашиняна новыми вызовами и тяжелыми последствиями. Включая революцию с последующей сменой власти. В том числе посредством поддержки политических силы, стремящихся изменить внешнеполитический вектор Армении.
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|Администрация Арагацотна опровергает сообщения о пленении турками армянских пастухов и угоне скота
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|Президент Туркменистана обсудил с премьер-министром Грузии перспективы сотрудничества.
|АраратБанк внедрил новую услугу: Фора-онлайн
|Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении: Вице-спикер Бундестага
|Полиция Армении закупит 175 автомобилей у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян
|Правительство Армении утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы: ожидается применение инструментов правосудия переходного периода
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Безработным участникам войн в Арцахе будет оказана помощь в трудоустройстве
|Открытие "Зангезурского коридора" создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана - спикер турецкого парламента
|Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию армяно-азербайджанских отношений
|Бакинские СМИ сообщают об инцидентe с российскими миротворцами в Карабахе
|Сигнал о заложенных на станциях Ереванского метрополитена взрывных устройствах оказался ложным, метро заработало
|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Уникальное полотно Айвазовского <Христос и ученики> после длительной реставрации вновь предстало перед публикой
|Франция готова содействовать в углублении и расширении программы обучения французскому языку в школах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Александр Аветисян назначен советником главы правительства на общественных началах
|На трех станциях Ереванского метро взрывных устройств не обнаружено
|Team Telecom Armenia выступит партнером международного фестиваля STARMUS
|Наццентр эстетики им. Генриха Игитяна и детский музей Швейцарии Creaviva проведут мастер-классы для детей Армении
|Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях
|Работа Ереванского метрополитена парализована из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
|Экс-Омбудсмен Армении направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян
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|Читать больше
|Прогноз: Достигнув соответствующего геополитического и военного баланса, Алиев немедленно начнет новую войну
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