Вторник, 26 Июля 2022 13:08

АрмИнфо.Рассматривающая Армению в качестве союзного государства Россия внесла в свою повестку необходимость вывода из Армении американской агентуры. Важно подчеркнуть, что делается это, по большому счету, посредством Ирана. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Армянской конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Аналогичным образом могу предположить, что в ходе визита директора ЦРУ в Ереван он предложил Пашиняну вывести из Армении работающую против Грузии российскую разведку. Вслед за чем в Ереван пожаловал директор СВП Нарышкин. Сомневаюсь, что главные разведчики могли выбрать Армению в качестве нейтрального места для выяснения отношений. Скорее главы разведок приехали в Ереван для решения проблем, связанных с разведкой", - считает Гукасян.

Как результат, согласно политологу, теперь премьер-министру страны Пашиняну предстоит принять крайне сложное решение о выводе из Армении всей иностранной агентуры без исключения. Поскольку вывести одних россиян или американцев он не может - это может создать весьма опасную ситуацию лично для его власти.

В этом свете, Гукасян напомнил о многолетнем нейтралитете и невмешательстве США в вопросы формирования власти в Армении.

Подобную лояльность Вашингтона политолог обуславливает тем, что для США Армения все эти годы являлась своеобразным разведывательным плацдармом против Ирана.

Соответственно, утеря или даже ограничение этих возможностей для США, по его прогнозам, к исчезновению причин американского нейтралитета в отношении армянской власти. Со всеми вытекающими лично для Пашиняна новыми вызовами и тяжелыми последствиями. Включая революцию с последующей сменой власти. В том числе посредством поддержки политических силы, стремящихся изменить внешнеполитический вектор Армении.