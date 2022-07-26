Вторник, 26 Июля 2022 13:07

АрмИнфо. Ведутся переговоры о проведении очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, но о конкретных сроках ее проведения пока ничего неизвестно. Об этом 26 июля на пресс-конференции в Ереване заявил председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Эдуард Агаджанян.

Он подчеркнул, что в последнее время значительно возросло количество контактов с азербайджанской стороной как на дипломатическом уровне, так и на уровне парламентских делегаций.

Говоря о процессе армяно-турецкого примирения, Эдуард Агаджанян отметил, что по результатам состоявшейся 1 июля в Вене встречи спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений достигнута договоренность по двум вопросам: открытие границ для граждан третьих стран и установление прямого воздушного сообщения для перевозки грузов. <Для реализации данных договоренностей необходимо провести предварительную работу, в самой Армении должна быть проведена работа по созданию транспортных и логистических возможностей. В этом контексте встречи спецпредставителя Турции на границе приветствуются, поскольку говорят о том, что договоренности вступают в практический этап их реализации>, - отметил депутат.

В свою очередь, депутат Национального Собрания от правящей фракции <Гражданский договор> Мария Карапетян отметила, что Армения ведет переговоры с Турцией без каких-либо предусловий, а тем более, без оглядки на Азербайджан.

По ее словам, Анкара всегда заявляла, что находится в постоянном контакте с Баку в вопросе нормализации отношений с Ереваном. Эти

периодически звучащие заявления, считает Карапетян, не должны вводить в шок, поскольку позиция и действия армянской стороны не обусловлены этими заявлениями. <Мы ведем с Турцией переговоры об открытии границ без каких-либо предусловий. Да и армянская, и турецкая стороны в своих официальных заявлениях утверждают, что переговоры ведутся без каких-либо предусловий>, - отметила депутат.

Она напомнила о достижении соглашений по двум вопросам - открытия границ для граждан третьих стран и установление прямого воздушного сообщения для перевозок грузов. <Сегодня необходимо приложить усилия для того, чтобы эти две договоренности были претворены в жизнь. А в том, как Турция свои национальные интересы согласует с Азербайджаном, это их проблемы, мы же следуем нашим интересам>, - подчеркнула депутат, добавив, что Ереван последовательно ведет работу в данном направлении.

Карапетян также подчеркнула, что Ереван не ведет каких-либо переговоров с Баку, исходя из <коридорной логики>, но в интересах Армении задействование транспортных и экономических связей в регионе. Она приветствовала заявления Тегерана, заявившего, что не потерпит блокирования армяно-иранской границы. <То есть, в этом вопросе у нас есть союзник, что очень хорошо, поскольку наши интересы в этом вопросе совпадают>, - сказала Карапетян.

Отметим, что накануне спецпредставитель Турции по нормализации турецко- армянских отношений, посол Сердар Кылыч посетил находящийся на границе двух государств КПП , а также город Карс. Визит спецпредставителя носил закрытый для прессы характер. Он посетил руины Ани, побывал в музее сыров и военном музее, ознакомился с контрольно-пропускным пунктом Догукап в районе Акьяка на турецко-армянской границе.

1 июля в Вене спецпредставители Турции и Армении Сердар Кылыч и вице-спикер НС РА Рубен Рубинян договорились открыть границу для граждан третьих стран. Согласно официальной информации МИД Армении, стороны намерены <в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран> и начать прямые авиагрузоперевозки между двумя странами. Обсуждены также <конкретные шаги для полноценного межгосударственного урегулирования>.