Вторник, 26 Июля 2022 11:14

АрмИнфо. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе разговора Пашиняна и Блинкена были обсуждены вопросы двусторонней повестки, а также безопасности и стабильности в регионе. В частности, предметом обсуждения стали вопросы, связанные с мирными переговорами Армения-Азербайджан, урегулированием нагорно- карабахской проблемы, открытием региональных коммуникаций, возвращением пленных, выяснением судьбы пропавших без вести. Госсекретарь Блинкен выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов. Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот курс. Собеседники также обсудили происходящие в отношениях Армения-Турция процессы. Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами.

Премьер-министр Армении и госсекретарь США выразили удовлетворение контактами на высоком уровне между Арменией и США и договорились о продолжении диалога.

В разговоре с Ильхамом Алиевым Энтони Блинкен призвал Азербайджан освободить всех оставшихся армянских пленных В заявлении Госдепартамента по итогам этих бесед, говорится об <исторической возможности для Азербайджана и Армении достичь мира в регионе>. В частности, говоря с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Блинкен подтвердил предложение США о помощи в облегчении открытия региональных транспортных и коммуникационных связей. Госсекретарь США призвал президента Алиева освободить всех оставшихся армянских пленных. Блинкен также заявил, что необходимо продолжать двухсторонний диалог, и привел в пример недавнюю встречу глав МИДов Азербайджана и Армении в Тбилиси. Блинкен напомнил, что США являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ с 1994 года и готовы помогать Азербайджану и Армении на всех этапах по достижению долгосрочного и всеобъемлющего мира.