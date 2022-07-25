Понедельник, 25 Июля 2022 17:13

АрмИнфо.Сделанное на полях трехстороннего саммита президентов России, Турции и Ирана заявление Верховного лидера Ирана Али Хаменеи о неприемлемости блокирования границы с Арменией было адресовано одному человеку - Реджепу Эрдогану. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

"Заявление Хаменеи в целом отражает достаточно непростой спектр политических взаимоотношений Анкары и Тегерана. В числе всего прочего и на Южном Кавказе. И является очередной попыткой Тегерана в направлении урегулирования конфликтных ситуаций. В том числе посредством мессиджа турецкому президенту о недопустимости дальнейшего нагнетания напряженности на границе Армении и Ирана", - заметил он.

Согласно Арешеву, попытки Баку и Анкары наладить коммуникации посредством прокладки экстерриториального коридора через Сюникскую область Армении вызывают закономерную обеспокоенность Тегерана. А наблюдающиеся в августе-сентябре прошлого года признаки военной эскалации на ирано-азербайджанской границе в конечном счете трансформировались в более активную дипломатическую и политическую активность.

Тем не менее, все это, по оценкам эксперта, никак не исключает более радикальных шагов ИРИ в случае эскалации напряженности в направлении Турции и Азербайджана. А тегеранское заявление Хаменеи стало очередным напоминанием о неприемлемости для Тегерана размещения на его северных границах международных террористов или же израильских военных.

Комментируя итоговое заявление тегеранского саммита по части расширения трехстороннего формата взаимодействия за пределы Сирии, Арешев заметил, что его расширение на кавказском направлении не только желательно, но и необходимо. И, к примеру, тот же Иран активно пытается сегодня наладить активные экономические связи с Азербайджаном и с Арменией.

"В этом смысле Южный Кавказ представляет собой немаловажный регион. И конечно, с точки зрения продолжающихся армяно-турецких переговоров по открытию границы. Приходится констатировать, что комплекс вопросов, важных для Турции, Ирана и России, связан с актуальными кавказскими проблемами. Насколько я понимаю, договоренности между главами РФ, ИРИ и Турции по этой части уже есть. Посмотрим, как они будут реализовываться на практике", - подытожил российский эксперт.