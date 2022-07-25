Понедельник, 25 Июля 2022 17:07

АрмИнфо.. Генеральный директор компании <Айпост> (<Армпочта>) Айк Карапетян подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook, представив итоги проделанной работы.

<Это было круто>, - - написал Карапетян, напомним, что два года назад, 20 июля он был назначен генеральным директором компании HayPost с целью осуществления цифровой трансформации компании. Под руководством Айка Карапетяна в HayPost произошли огромные изменения как в направлении цифровой трансформации, так и в кадровой, тарифной, коммерческой областях, клиентской службе, организации почтового обмена и международном направлении.

В рамках пятилетней стратегии развития HayPost 2020 года была построена экосистема HayPost, созданы дочерние компании, запущено множество новых продуктов и услуг: iNovation, HayPost Retail, HayPost Med, Ber-Ber, Armoteca и др. Этот этап трансформации успешно завершается запуском юридически заверенной почты. <Сотрудничество между Айком Карапетяном и HayPost завершается 25 июля этого года>, - отмечается в сообщении.

Одним из главных достижений компании под руководством Айка Карапетяна являются запуск программы Phoenix: вся система HayPost была цифровизирована, все почтовые отделения были связаны единой онлайн-системой, внедрение системы удовлетворения потребностей клиентов в HayPost: услуги стали более клиентоориентированными, удовлетворяя потребности клиентов, внедрение юридически заверенной почтовой системы HayPost+: почтовые операции HayPost были переведены в цифровой формат. Теперь клиенты могут воспользоваться рядом почтовых услуг, предлагаемых почтовыми отделениями, не посещая почту, Envelope, внедрение программного обеспечения гибридной почты: уже 88% почтовых операций оцифровано, запуск кошелька HayPost Pay: он позволяет осуществлять коммунальные платежи, оплачивать мобильную связь, интернет и телевидение, налог на имущество, земельный налог, плату за вывоз мусора, плату за поливную воду и платежи за другие услуги, отправлять переводы другим пользователям или на банковские карты, запуск нового сайта Stamps.am, который предоставляет возможность приобрести широкий ассортимент марок и открыток и заказать их онлайн.

Также провендена работа по трансформации работы почтальонов с помощью планшетов: теперь почтальоны выплачивают пенсии и осуществляют адресную доставку через планшеты; также возможно проведение платежей на месте. Была также создана образцовая модель почтового отделения HayPost; 26 почтовых отделений были ребрендированы, переоборудованы, став более комфортными, технически оснащенными и соответствующими современным стандартам.