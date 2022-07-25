Понедельник, 25 Июля 2022 13:54

АрмИнфо.В Ереване в издательстве «Ван-Арьян» вышла в свет новая книга Лианы Шахвердян «Сны Солнца». Это уж четвертая книга этого автора. В сборнике представлена поэзия за период 2018-2021 г. В «снах» Лиана Шахвердян высвечивает животрепещущие темы Души и Духа, задается вопросами жизни и ее эволюции.



«Сны Солнца» – непростое путешествие в глубину слов, смыслов, образов – погружение во внутренний мир. Ведь именно Солнце своей энергией орошает поле жизни – вечное движение вперед, но и высвечивает своими лучами эмоциональные, теневые аспекты, проекции бессознательного...

Лиана Шахвердян – тонко чувствующий автор яркого образного мышления... Ее предыдущие сборники «Многоточие» (2015) и «Весна Отчаяния» (2018), включающие в себя как стихи, так и рассказы автора, являются совершенно оригинальными и достойными внимания книгами.

Родом из Грузии, с детства Лиана вобрала в себя дух старого Тбилиси, в колорит которого вплелись магия и творчества двух гениев-армян - Гаяне Хачатурян и Сергея Параджанова, и откуда, собственно, и произрастает ядро ее поэзии… Где, собственно, и произошло благословение поэзией… В прозе же Шахвердян наделена особым даром глубины, создает и раскрывает в многомерных пластах духовности и психологизма потрясающие образы. Именно цепкая наблюдательность и интуиция помогают разобраться в непростых перипетиях исторического прошлого Армении в недавно изданном романе «Руки-реки»: в сочетании с линиями судеб известных и мало известных личностей, персонажей ей удается создать многогранное литературное полотно.

Потому можно с уверенностью отметить: в основе мышления и мировоззрения русскоязычной писательницы Лианы Шахвердян лежит армянская самобытность, национальное самосознание, а в нынешнем сборнике «Сны Солнца» ее свидетельство о родном языке, о собственных корнях обретает уже новые оттенки…

Кстати, название первой части книги — также — «Руки-реки», совпадает с названием одного из стихотворений — удачно найденная метафора, в которой линии, просматриваемые на ладонях, сливаются как бы с капиллярами и венами – линиями судеб, что есть сама жизнь – кровь, питающая океан многих измерений – жизни других солнц...

А для тех, кому неведом ее древний язык, Лиана «незнакомое армянское слово» предлагает в качестве ориентира – «далекого компаса». В этом есть разгадка, ключевое знание, формула, которая прозрачна, как вода из самого источника. Потому похищение Ара с целью овладеть его сердцем, в котором живет собственный строй — сердце-солнце, не удалось даже великой ассирийке, ибо верно сказано:

Сила рода –

родниковая вода

из самого истока.

И перед лицом новой Вавилонской башни ответ на вопрос Лианы надо искать в ее же собственных строках:

На каком языке Сны?

А – Истина?.. Пересечения реальности и сна с кошмаром и забвением переплетаются в «руки-реки» – в смыслы Лианы, ибо «то – не сон! война на земле – все против всех», где

поэтесса задается еще одним вопросом…



Из темной ночи – белый снег,

из белого снега – красные цветы,

из красных цветов – пепел забвения...

Какого цвета забвение?



«Какого цвета забвение?» – нет ли тут отклика шекспировского вопроса: «Какие сны в том смертном сне приснятся?»… А ведь ответ – опять-таки в самом тексте Лианы… Тем более, что суть его, подобна стержню, исходит определенно из самой глубины – от корней ее веры…

Мне нужен голос Твой в этой тишине,

как опора, – упорядочить тело.

Упорядочить хаос в голове и теле:

…………………………………..

Великое знание – незнание.

Велика Воля Твоя…

Потому Магдалина, как первая христианка, предстала перед Творцом как жрица: в обращении к нему преподносит ему свой великий дар:

Прими золото водопада расцветших цветов

на могучем стволе Твоего Древа.



И потому во втором цикле «Трещины Сердца» именно в этой жертвенности поэтессе видится спасение։

Выпусти птицу из груди,

лети за ней туда,

где параллели пересекаются в жертвенности



А поскольку «Нет жизни без воздуха. Нет воздуха без жертвенности» – слова, как смысловое сгущение, как некие постулаты – воспринимаются как бы и отдельно от поэтического текста:

сорняк – тоже семя!

без памяти...

растет быстрее,

хватка – мертвее

И какими бы впечатляющими, часто неожиданными они не казались, переходы, как и персонажи в третьей части «Лабиринте Улок», живописны и «это только сны!»

… это только сны,

где руки тянутся к птицам,

птицы тянутся к рукам...

Небо соединяет нас!



Лиана Шахвердян в качестве армянской поэтессы для русскоязычного читателя предстает без посредника-переводчика, так как прекрасно работает со смыслом и словом на русском языке. Она говорит, как говорят только поэты: честна с собой… Так пусть эта книга одаренной поэтессы уже и с моим поэтическим благословением обязательно дойдет до своего читателя!

Гоар Галстян - поэт, прозаик, член СПА,старший научный сотрудник Музея литературы и искусства Армении