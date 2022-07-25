Понедельник, 25 Июля 2022 11:47

АрмИнфо. 25 июля, в 08:19, в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о пожаре на складе ЗАО <АПАВЕН ТЕРМИНАЛ>, который расположен на улице Араратян.

На место происшествия выехали два боевых расчета из пожарно-спасательных отрядов Спасательного управления Еревана СС МЧС РА. После присвоения пожару степени <1 БИС> на место происшествия выехали еще 2 пожарных расчета и дежурная группа Отдела пожарно­спасательных работ.

Согласно сообщению МЧС, пожар был локализован в 08:50, и полностью потушен в 08:59.

Отметим, что АПАВЕН> - крупная компания по грузоперевозкам в Армении и за рубежом, которая имеет свои офисы, технические и людские ресурсы в ключевых перевозочных точках: Поти, Тбилиси, Новороссийск.