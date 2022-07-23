Суббота, 23 Июля 2022 12:44

АрмИнфо.Глава комиссии по внешним связям парламента Армении Эдуард Аганджанян не считает, что заявления турецких официальных лиц по поводу т.н. <Зангезурского коридора> не является предусловием нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Об этом он сказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции с участием председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера.

Ранее глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Армения должна продемонстрировать свое стремление к миру, делая конкретные шаги по "зангезурскому проекту" и заключению всеобъемлющего мирного договора с Азербайджаном. Кроме того, председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время второго трехстороннего заседания председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана в Стамбуле так же отметил, что <открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана>, подчеркнув, что справедливость, как и в Карабахской войне, найдет свое место и в вопросе Джамму и Кашмира.

Как отметил армянский парламентарий, Турция постоянно выступает с подобной позицией, что для армянской стороны никогда не было приемлемым. Армянская сторона всегда говорила о том, что между заявлениями и действиями Анкары существуют различия. <Наша задача в том, чтобы устранить подобную разницу или ее минимизировать", - отметил Агаджанян, подчеркнув, что для Еревана такое предусловие неприемлемо.