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АрмИнфо.Глава комиссии по внешним связям парламента Армении Эдуард Аганджанян не считает, что заявления турецких официальных лиц по поводу т.н. <Зангезурского коридора> не является предусловием нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Об этом он сказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции с участием председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макаллистера.
Ранее глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Армения должна продемонстрировать свое стремление к миру, делая конкретные шаги по "зангезурскому проекту" и заключению всеобъемлющего мирного договора с Азербайджаном. Кроме того, председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время второго трехстороннего заседания председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана в Стамбуле так же отметил, что <открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана>, подчеркнув, что справедливость, как и в Карабахской войне, найдет свое место и в вопросе Джамму и Кашмира.
Как отметил армянский парламентарий, Турция постоянно выступает с подобной позицией, что для армянской стороны никогда не было приемлемым. Армянская сторона всегда говорила о том, что между заявлениями и действиями Анкары существуют различия. <Наша задача в том, чтобы устранить подобную разницу или ее минимизировать", - отметил Агаджанян, подчеркнув, что для Еревана такое предусловие неприемлемо.
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|Франция готова содействовать в углублении и расширении программы обучения французскому языку в школах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Александр Аветисян назначен советником главы правительства на общественных началах
|На трех станциях Ереванского метро взрывных устройств не обнаружено
|Team Telecom Armenia выступит партнером международного фестиваля STARMUS
|Наццентр эстетики им. Генриха Игитяна и детский музей Швейцарии Creaviva проведут мастер-классы для детей Армении
|Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях
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|Экс-Омбудсмен Армении направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян
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|Иран не потерпит закрытия границ с Арменией
|Польша заявляет о своей готовности поддержать усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном
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|В Армении будут ужесточены меры ответственности за выброс мусора в неположенном месте
|Франция приветствует прямую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана
|ЕС предлагает гранты на программы мобильности для деятелей культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: Минская группа ОБСЕ играет ключевую роль в продвижении мирного процесса и нормализации отношений с Азербайджаном
|Глава внешней разведки прибыл в Баку
|Иран будет категорически против блокирования границ Армении
|Ильхам Алиев обрушился с критикой в адрес Европейского парламента за то, что последний якобы проявляет к Баку большую агрессивность, чем парламент Армении
|Митинг оппозиции в Ереване из-за жары перенесен
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|Озеро Севан вновь находится в стадии интенсивного цветения
|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Глава Совбеза Армении считает вывод подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха вполне закономерным процессом
|Армения закупила хлопчатобумажную пряжу на торгах Государственной биржи Туркменистана
|На 63-й Международной олимпиаде по математике школьники из Армении завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали
|ЮКЖД более чем в два раза увеличила объем международных пассажирских перевозок
|В Ереване проходит акция в защиту политических заключенных
|СНБ Армении выявила еще одну преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции
|Депутат НС Армении намерен встретиться с армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане
|Глава европейской дипломатии приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана - заявление Борреля
|Арест блогера Микаэла Бадаляна продлен на 20 дней - адвокат
|Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС еще на год
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|Прогноз: Рано или поздно, Армения предоставит Азербайджану и Турции возможность коммуникации, но лишь на своих условиях
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