Четверг, 21 Июля 2022 16:06

АрмИнфо. Испытывать оптимизм в отношении мирных перспектив, тем более установления мира, подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном не приходится. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по вопросам национальной безопасности д.п.н. Рачья Арзуманян.

"На фоне совершенно иных подходов Баку, трудно, собственно, даже говорить о мире. Алиев продолжает наращивать военный потенциал, соответственно, наращивая угрозы в направлении Арцаха и Армении. И я совершенно не склонен расценивать мир достигнутый под дулом автомата как реальное урегулирование проблем. Подписав обязательства в подобных условиях, мы получим не мир, а прямую дорогу к следующей войне", - заметил он.

Об угрозах и давлении, на взгляд эксперта, говорят все последние периодические азербайджанские обстрелы территории Армении. В том числе направленные на армянские села. Арзуманян оценивает подобную политику как свидетельство отстаивания Азербайджаном своих позиций в отношении Армении на протяжении последних двух десятилетий. Позиций направленных на уничтожение армянской государственности.

Согласно эксперту, в Баку всего этого совершенно не скрывают, разговоры же руководства Армении на подобном фоне о каком-то оптимизме в направлении достижения мира, на его взгляд, выглядят странно. Арзуманян считает, что смена текущей позиции Баку возможна в одном случае - если изменятся позиции основных геополитических акторов: Москвы, Тегерана, Анкары и коллективного Запада.

"Все просто - решения в нашем и не только нашем регионе принимаются геополитическими центрами силы. А не Николом Пашиняном или Ильхамом Алиевым. Соответственно, реальные изменения в регионе обусловлены изменениями в отношениях этих центров. Это возможно, но именовать эти процессы миром, тем более ожидать их продвижения от Пашиняна или Алиева немного несерьезно", - подытожил Арзуманян.