Четверг, 21 Июля 2022 16:03

АрмИнфо. Правительство Армении будет финансировать профессиональное обучение и стажировку участников войн 2016 и 2020 годов в Нагорном Карабахе. Соответствующая инициатива министерства труда и социальных вопросов была одобрена 21 июля на заседании Правительства Армении.

Как заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, программа состоит из трех компонентов. Первый касается профессионального обучения бенефициара на срок до 5 месяцев, в размере до 50 тысяч драмов. <Это можно оформить у работодателя, в образовательном учреждении, в учреждении, предлагаемом единой социальной службой. Ученик в период обучения будет получать 50% минимальной зарплаты. После этого, если работодатель примет сотрудника на работу, он должен будет заключить с ним трудовой договор сроком минимум на год. В этом случае работодатель каждый месяц будет получать от государства до 50 тысяч драмов на оплату подоходного налога и других обязательных выплат.

Второй компонент предполагает трехмесячный испытательный срок у работодателя. В данном случае работодатель примет сотрудника не как ученика, а как практиканта, а сумма компенсации составит до 25 тысяч.

За этот период работник будет получать минимальную зарплату в 68 тысяч драмов. После того, как он будет принят на работу, размер компенсации достигнет 50 тысяч драмов (в течение 9 месяцев).

По третьему компоненту, когда работодатель считает, что нет необходимости в дополнительном обучении или испытательном сроке в случае конкретного бенефициара, он принимает работника на работу и получает единовременную поддержку в 300 тысяч драмов - при условии заключения трудового договора минимум на год.