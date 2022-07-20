Среда, 20 Июля 2022 18:59

АрмИнфо.Армения может оказаться под довольно масштабными западными санкциями. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян.

"По нашим прогнозам, экономическая ситуация будет лишь ухудшаться параллельно с углублением геополитического конфликта между РФ и Западом. В случае Армении этот конфликт вполне может обернуться внесением ограничений и санкций в нашем отношении. Мы уже видим как параллельно усилению давления на РФ с целью ее окончательной изоляции США, Великобритания и ЕС выдвигают все новые и новые требования в отношении других стран. И Армения здесь не исключение", - заметил он.

В этом свете, эксперт прогнозирует выдвижение перед Арменией требований реализация которых может оказаться несовместимой с членством страны в ЕАЭС. Что на фоне существенного финансового содействия США Армении, влияния ЕС в республике по целому ряду социально-экономических программ грозит Еревану необходимостью осуществить тяжелый выбор. Аналогичным образом Армения находится под влиянием ООН и других международных организаций, осуществляющих в стране ряд программ и тем самым содействующих развитию Армении. Меж тем, согласно Макаряну, и ООН очевидным образом сегодня выступает против РФ.

В этом свете, по прогнозам эксперта, со временем ситуация в данном направлении будет лишь ухудшаться. В связи с чем руководству страны необходимо по возможности поскорее выходить на альтернативные решения. Причем, не только и не столько экономические, сколько дипломатические. По оценкам Макаряна, частично Армения уже оказалась под влиянием антироссийских санкций. В частности, в свете серьезных ограничений на крупные долларовые переводы в страну и обратно. Банковские переводы из Армении и в Армению, согласно председателю РСРА, уже оказались под достаточно серьезным внешним контролем. И армянские предприниматели и просто граждане, имеющие дела с Россией, уже сталкиваются с ощутимыми трудностями в этом процессе. В свою очередь комбанки и Центральный банк действуют во всей этой ситуации с запредельной осторожностью, предпочитая избегать неприятностей с зарубежными коллегами и диппредставительствами.

"Добавив к этому факт существенного иностранного участия в капиталах армянских банков, мы поймем, что даже наши самые крупные банки в вопросах денежно-кредитной политики далеко не самостоятельны. Им постоянно приходится оглядываться на ситуацию производную от Украины, соответственно, идти навстречу пожеланиям с Запада. Что в свою очередь рождает пресловутые проблемы в нашей банковской системе", - подытожил Макарян.