Среда, 20 Июля 2022 16:20

АрмИнфо. На станциях Ереванского метро <Барекамутюн>, <Маршал Баграмян> и <Площадь Республики> взрывных устройств не обнаружено. На остальных станциях работы продолжаются, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

20 июля в 12:57 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства. На место происшествия выехали кинологический отряд Центра аварийно-спасательных работ специального назначения МЧС и инженерно-спасательный отряд войск гражданской обороны. По состоянию на 13:30 работа ереванского метрополитена остановлена. Пассажиры и персонал эвакуированы.

По приказу министра МЧС для координации работ на место происшествия выехали директор Спасательной службы МЧС полковник Армен Гаспарян и

его заместитель полковник Тигран Петросян.