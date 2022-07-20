Среда, 20 Июля 2022 16:19

АрмИнфо.Ведущая телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia с целью содействия науке, технологиям и искусству Армении объявляет о сотрудничестве с международным фестивалем STARMUS.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в этом году фестиваль пройдет под названием STARMUS VI. 50 лет на Марсе, и будет посвящен 50-летию со дня первой высадки космической станции <Марс-3> на Марс. Примечательно, что <Марс-3> был доставлен на Красную планету благодаря изобретению известного армянского инженера Александра Кемурджяна - прибору Prop-M (<Прибор оценки проходимости - Марс>- Ред.).

Оказывая содействие в проведении фестиваля Team Telecom Armenia, по словам гендиректора компании Айка Есаяна, поддерживает популяризацию науки в Армении и вдохновит молодежь на более активные и смелые шаги. <Надеюсь, что этот фестиваль станет одним из символических событий возрождения науки в независимой Армении, восстановив в будущем имеющуюся репутацию в области астрономии>, - сказал он.

В свою очередь сооснователь фестиваля STARMUS Гарик Исраелян отметил: <Приветствую компанию Team Telecom Armenia в рамках нашего фестиваля, и как армянин, рад иметь в числе международных партнеров первую армянскую компанию, которая присоединилась к фестивалю в качестве одного из основных партнеров, тем самым придавая важность популяризации науки в Армении>.

Согласно источнику, в мероприятиях фестиваля в Армении примут участие

около пяти десятков всемирно известных ученых, лауреатов Нобелевской

премии, инженеров и космонавтов, мировых звезд музыки и искусства.

Программа фестиваля (starmus.com/Armenia) включает конгрессы и

конференции, многопрофильные культурные мероприятия, научные лагеря, которые уникальным образом представят науку, искусство и музыку публике, в том числе за пределами Еревана.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной рок-группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэем в 2011 году, и был проведен в Испании, Норвегии, Швейцарии. Фестиваль считается единственным в мире, где проводятся мероприятия и выступают спикеры подобного масштаба.

Напомним, что в этом году фестиваль пройдет в Армении с 5 по 10 сентября. Армения в рамках фестиваля примет всемирно известных астронавтов Чарльза Болдена, Криса Хэдфилда, Джима Багяна, Джорджа Нилда, Чарли Дьюка, лауреата Нобелевской премии Эдварда Мозера, Кипа Торна, Эммануэля Шарпантье; ученых: Тони Фаделла, Брайана Грина, Донну Стрикленд; артистов: американскую прогрессив-метал- супергруппу "Сыновья Аполлона", Рика Уэйкмана, Сержа Танкяна, Тиграна Амасяна, Андрея Макаревича, Дерека Шериняна и ряд других всемирно известных художников и ученых.