Среда, 20 Июля 2022 16:14

АрмИнфо. Национальный центр эстетики (НЦЭ) им. Генриха Игитяна и детский музей Creaviva, действующий в швейцарском центре им. Пауля Клее (Zentrum Paul Klee) проведут мастер-классы для детей и подростков с ограниченными возможностями из Ванадзора, Гориса и Еревана.

Как говорится в сообщении Наццентра, в рамках программы, которая продлится в течение 4 недель, художник Франц Брюльхарт (Franz Brulhart) - сотрудник музея Creaviva, проведет мастер-классы для 600 армянских детей, а также встречи по обмену опытом с преподавателями НЦЭ. Франц Брюльхарт намерен также работать с инклюзивной танцевальной группой Малого театра НЦЭ. Согласно источнику, в Ванадзоре мастер-классы пройдут с 21 по 23 июля, в Горисе - с 27 по 30 июля, в Ереване - с 1 по 16 августа.

По завершению реализации программы в Наццентре эстетики им. Генриха Игитяна состоится выставка работ, созданных в рамках этой программы, а также перформанс с участием воспитанников инклюзивной танцевальной группы Малого театра. А весной 2023 армянская сторона посетит Детский музей Creaviva в Швейцарии, где пройдет выставка работ учащихся Наццентра эстетики им. Генриха Игитяна. Отметим, что программа осуществляется в рамках гранта Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.