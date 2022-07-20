Среда, 20 Июля 2022 09:43

АрмИнфо.Посол Республики Армения в Республике Казахстан Армен Гевондян встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающийся дальнейшего продвижения армяно-казахстанского политического диалога, развития торгово- экономических отношений, расширения договорно-правовой базы и культурно-гуманитарных проектов.

Гевондян и Тлеуберди коснулись также вопросов взаимодействия на многосторонних площадках, а также совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в январе-мае 2022г. снизился на 13,4%, составив $5.1 млн. При этом экспорт сократился на 14% до $3.6 млн., при спаде импорта на 11,8% - до $1.5 млн.