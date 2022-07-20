Среда, 20 Июля 2022 09:41

АрмИнфо.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник во второй половине дня прибыл в Баку. Он был принят президентом Ильхамом Алиевым, а также шефом СВР Азербайджана Орханом Султановым. Эту информацию подтвердило местным СМИ посольство РФ в Азербайджане, сообщает агентство Turan.

Директор СВР завил, что Россия способна сыграть ключевую роль как в процессе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, так и в вопросах открытия коммуникаций и подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Касаясь вопросов безопасности в регионе, глава СВР заявил, что стабильный мир на Южном Кавказе входит в число приоритетов российской внешней политики. В этом контексте он отметил ключевую роль России в остановке войны в Нагорном Карабахе, а трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, по словам Нарышкина, стало основополагающим документом для построения мира в регионе. Отметим, что накануне Сергей Нарышкин был в Ереване. Он встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и со своим армянским коллегой, главой СНБ Арменом Абазяном. Нарышкин заявил, что обсуждал вопросы обмена разведывательной информацией, совместных действий с целью выявления и предупреждения целого комплекса внешних угроз по отношению и к Армении, и к России.