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АрмИнфо.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник во второй половине дня прибыл в Баку. Он был принят президентом Ильхамом Алиевым, а также шефом СВР Азербайджана Орханом Султановым. Эту информацию подтвердило местным СМИ посольство РФ в Азербайджане, сообщает агентство Turan.
Директор СВР завил, что Россия способна сыграть ключевую роль как в процессе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, так и в вопросах открытия коммуникаций и подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Касаясь вопросов безопасности в регионе, глава СВР заявил, что стабильный мир на Южном Кавказе входит в число приоритетов российской внешней политики. В этом контексте он отметил ключевую роль России в остановке войны в Нагорном Карабахе, а трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, по словам Нарышкина, стало основополагающим документом для построения мира в регионе. Отметим, что накануне Сергей Нарышкин был в Ереване. Он встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и со своим армянским коллегой, главой СНБ Арменом Абазяном. Нарышкин заявил, что обсуждал вопросы обмена разведывательной информацией, совместных действий с целью выявления и предупреждения целого комплекса внешних угроз по отношению и к Армении, и к России.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Александр Аветисян назначен советником главы правительства на общественных началах
|На трех станциях Ереванского метро взрывных устройств не обнаружено
|Team Telecom Armenia выступит партнером международного фестиваля STARMUS
|Наццентр эстетики им. Генриха Игитяна и детский музей Швейцарии Creaviva проведут мастер-классы для детей Армении
|Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях
|Работа Ереванского метрополитена парализована из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
|Экс-Омбудсмен Армении направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян
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|С пятницы жара в Армении начнет отступать
|Иран не потерпит закрытия границ с Арменией
|Польша заявляет о своей готовности поддержать усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном
|Армения не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению проблемы трафикинга - Госдеп
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за выброс мусора в неположенном месте
|Франция приветствует прямую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана
|ЕС предлагает гранты на программы мобильности для деятелей культуры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: Минская группа ОБСЕ играет ключевую роль в продвижении мирного процесса и нормализации отношений с Азербайджаном
|Глава внешней разведки прибыл в Баку
|Иран будет категорически против блокирования границ Армении
|Ильхам Алиев обрушился с критикой в адрес Европейского парламента за то, что последний якобы проявляет к Баку большую агрессивность, чем парламент Армении
|Митинг оппозиции в Ереване из-за жары перенесен
|Роберт Кочарян заболел коронавирусом
|Озеро Севан вновь находится в стадии интенсивного цветения
|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Глава Совбеза Армении считает вывод подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха вполне закономерным процессом
|Армения закупила хлопчатобумажную пряжу на торгах Государственной биржи Туркменистана
|На 63-й Международной олимпиаде по математике школьники из Армении завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали
|ЮКЖД более чем в два раза увеличила объем международных пассажирских перевозок
|В Ереване проходит акция в защиту политических заключенных
|СНБ Армении выявила еще одну преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции
|Депутат НС Армении намерен встретиться с армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане
|Глава европейской дипломатии приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана - заявление Борреля
|Арест блогера Микаэла Бадаляна продлен на 20 дней - адвокат
|Тойво Клаар будет спецпредставителем ЕС еще на год
|В августе состоится заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы
|Глава Еврокомиссии: Азербайджан играет важную роль в восполнении потребностей Европы в природном газе
|Америабанк удостоился награды Euromoney за превосходство как лучший банк в Армении в 2022г.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения завоевала бронзу на 33-й международной олимпиаде по биологии
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки РФ
|Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор
|Объем грузоперевозок туркменскими авиалиниями вырос за время пандемии в разы
|В Армении на 629 случаев увеличилось количество инфицирования COVID-19
|В Армении зафиксирован беспрецедентный рост количества пожаров - МЧС
|В первом полугодии текущего года в Армении наблюдалось несколько климатических аномалий - Суренянц
|Генпрокуратура Армении поручила Следственному комитету возбудить уголовное дело по факту мошенничества с продажей госимущества
|Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
|В столице Туркменистана открылся Международный транспортный форум Orie
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> закрыт: Международное жюри определило победителей
|Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию отношений с Грузией - Пашинян
|В Ереване температура воздуха ожидается до 40 градусов
|Прямой диалог - самый верный путь к урегулированию азербайджано-армянских разногласий - Энтони Блинкен
|МИД РА: Важно использовать институт МГ ОБСЕ для политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта
|Основными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политолог
|Читать больше
|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Прогноз: Влияние РФ на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Восточной Европе резко снизится
|Отношения между Арменией и Израилем не направлены против третьих стран
|Политтехнолог: Ход армяно-турецкой нормализации предопределен геополитикой
|Прогноз: Вероятности смены власти в Армении нет. Но она может появиться
|Читать больше
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