Вторник, 19 Июля 2022 15:05

АрмИнфо.Армения закупила хлопчатобумажную пряжу, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 49 сделок.

За иностранную валюту предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Узбекистана и Афганистана закупили автобензин, авиационный и осветительный керосин, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана также закупили сжиженный газ (ГК «Türkmengaz»).

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, высушенные корни и корневища солодки. Страны-покупатели: ОАЭ, Турция, Кыргызстан и Армения. Общая сумма сделок составила 55 миллионов 399 тысяч 550 долларов США.

За манатные средства представители деловых кругов из ОАЭ и Турецкой Республики закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму свыше 13 миллионов манатов.