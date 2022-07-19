Вторник, 19 Июля 2022 14:46

АрмИнфо.За первый месяц текущего летнего сезона пассажирских перевозок, начавшегося 14 июня, компания <Южно-кавказская железная дорога> перевезла в международном сообщении 7007 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Организации, численность пассажиров за первый летний месяц более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2021 года. За первый месяц сезона летних перевозок 2021 года в международном сообщении было перевезено 3218 пассажиров.

Из общего количества перевезенных пассажиров 3832 человека воспользовались услугой батумского международного поезда, 3175 человек - тбилисского. В текущем году для большего удобства граждан и гостей республики в летний сезон действует два отдельных поезда: в направлении Ереван-Тбилиси-Ереван - 5 дней в неделю и Ереван-Батуми-Ереван - два дня в неделю.

Согласно источнику, ЮКЖД ведет постоянно работу по выявлению предпочтений и пожеланий пассажиров. В частности, проводятся опросы среди пассажиров, по различным каналам связи в аппарат управления компании от граждан поступают замечания и предложения, с учетом которых постоянно повышается качество предоставляемых услуг.

Отметим, что в целом за I полугодие 2022 года поездами компании <Южно-кавказская железная дорога> было перевезено 220.5 тыс. пассажиров, что выше аналогичного показателя 2021 года на 22%.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.