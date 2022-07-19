Вторник, 19 Июля 2022 14:42

АрмИнфо. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель приветствует состоявшуюся 18 июля в столице Грузии встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

<Приветствуем встречу между Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Тбилиси, которая является важным шагом к комплексному решению>, - написал глава европейской дипломатии в своем микроблоге в Twitter.

Борель подчеркнул, что Европейский Союз полностью вовлечен в поддержку мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа.

<Нормализация и примирение может быть достигнуто только путем прямого диалога>, - заметил Верховный представитель ЕС.

Напомним, что 16 июля в Тбилиси состоялась первая очная встреча глав МИД Армении и Азербайджана, направленная на урегулирование двусторонних отношений. По ее результатам армянское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Арарат Мирзоян в беседе с Байрамовым подтвердил позицию армянской стороны относительно политического урегулирования карабахского конфликта, важность которого нельзя переоценить на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе, В этом контексте Мирзоян подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом. В ходе встречи Мирзоян и Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили в этой связи ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах. Министр иностранных дел Армении отметил важность решения гуманитарных проблем, в том числе освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести.