Понедельник, 18 Июля 2022 14:41

АрмИнфо. В течение предыдущей недели в Армении на 629 случаев увеличилось количество инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Тем самым, отмечает источник, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 424 400, В то же время, за отчетный период период от коронавируса вылечились 311 человек. На лечении находятся 736 граждан, летальных исходов за истекшие 7 дней не зафиксировано. В течение недели был проведен 5681 тест, а всего с начала эпидемии в стране - 3 148 390. Общее количество смертей от COVID-19 в Армении - 8626 случаев.