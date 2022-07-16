Суббота, 16 Июля 2022 14:31

АрмИнфо. Министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян в ходе рабочего визита в Республику Казахстан в Нур-Султане встретился с министром энергетики РК Болатом Акчулаковым. Об этом говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктуры РА.

В рамках визита, отмечается в сообщении, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики. В частности,

возможности и условия поставок нефтепродуктов из Казахстана в Армению в рамках соглашения между правительствами двух стран.

Напомним, что 11 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово- экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения". В соответствии с Соглашением, компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года составляют баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Республики Казахстан и Российской Федерации в Республику Армения, то есть индикативные балансы. "Учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу. Также Соглашение предусматривает запрет поставок сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами сторон", - отмечал и.о. министра энергетики РК Асет Магауов, представляя проект закона на пленарном заседании парламента Казахстана. По словам и.о. министра, торговля между странами Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты экспортной таможенной пошлины, без таможенного контроля.

Данное Соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению. Такие механизмы позволят реализовать излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из Республики Казахстан и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.