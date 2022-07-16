Суббота, 16 Июля 2022 12:52

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Об этом говорится в сообщении правительства Грузии.

Согласно источнику, основным вопросом, обсуждавшимся в ходе беседы, стала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси, которая пройдет сегодня, 16 июля в столице Грузии.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что важно развивать позитивную динамику диалога между Арменией и Азербайджаном.

На встрече обсуждалась инициатива мирного соседства и подчеркивалась

ее роль в содействии нормализации региональных отношений.

Также было уделено внимание существующим и будущим перспективам

сотрудничества между Грузией и Арменией, в том числе в направлении

экономических и двусторонних торговых отношений.

Собеседники обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Говоря о текущей ситуации в регионе, глава правительства и министр иностранных дел Армении отметили, что важно приложить совместные усилия для решения всех имеющихся проблем.

Глава правительства поблагодарил Арарата Мирзояна за твердую поддержку Арменией суверенитета и территориальной целостности Грузии