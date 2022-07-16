Суббота, 16 Июля 2022 12:04

АрмИнфо.Мэр Еревана Грачья Саркисян подал в суд на одного из лидеров оппозиционного движения, вице-спикера Национального Собрания Армении от фракции <Армения> Ишхана Сагателяна. Об этом говорится на сайте судебно- информационной системы datalex.

Грачья Саргсян требует привлечь Сагателяна к административной ответственности за организацию и проведение несанкционированных митингов, демонстраций и шествий на основании ч.1 статьи 180.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, что последний подобного рода митинг был проведен накануне и был посвящен памяти продюсера и общественного деятеля Армена

Григоряна, скончавшегося 15 июля прямо в зале суда.