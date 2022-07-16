Суббота, 16 Июля 2022 12:02

АрмИнфо. Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (IBA), на котором состоятся повторные выборы главы организации, пройдет в столице Армении Ереване с 24 сентября по 1 октября. Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба IBA.

<<После тщательного изучения предложений из разных стран совет директоров выбрал Армению в качестве страны, которая примет предстоящий конгресс, - сказал глава IBA Умар Кремлев. - Армения показала замечательные организаторские способности во время чемпионата Европейской боксерской конфедерации в мае этого года, поддержка правительства, доступность и упрощенный визовый режим помогли стране выиграть [право на проведение конгресса]>.

14 мая по итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле россиянин Умар Кремлев был переизбран на пост президента IBA на безальтернативной основе. Соперником Кремлева на выборах должен был стать Борис ван дер Фёрст, однако накануне выборов нидерландец был отстранен.

14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ван дер Фёрста, сообщив, что он допустил незначительное нарушение, которое не должно было повлиять на его допуск до выборов. Пресс-служба CAS подчеркнула, что Кремлев допустил такое же незначительное нарушение, которое не повлияло на его участие в выборах.

Кремлев возглавляет IBA (ранее - AIBA) с 2020 года. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.