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АрмИнфо. Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (IBA), на котором состоятся повторные выборы главы организации, пройдет в столице Армении Ереване с 24 сентября по 1 октября. Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба IBA.
<<После тщательного изучения предложений из разных стран совет директоров выбрал Армению в качестве страны, которая примет предстоящий конгресс, - сказал глава IBA Умар Кремлев. - Армения показала замечательные организаторские способности во время чемпионата Европейской боксерской конфедерации в мае этого года, поддержка правительства, доступность и упрощенный визовый режим помогли стране выиграть [право на проведение конгресса]>.
14 мая по итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле россиянин Умар Кремлев был переизбран на пост президента IBA на безальтернативной основе. Соперником Кремлева на выборах должен был стать Борис ван дер Фёрст, однако накануне выборов нидерландец был отстранен.
14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ван дер Фёрста, сообщив, что он допустил незначительное нарушение, которое не должно было повлиять на его допуск до выборов. Пресс-служба CAS подчеркнула, что Кремлев допустил такое же незначительное нарушение, которое не повлияло на его участие в выборах.
Кремлев возглавляет IBA (ранее - AIBA) с 2020 года. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.
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|Основными целями ЦРУ в регионе Южного Кавказа являются Иран и Россия - политолог
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|В результате несчастного случая погибла младший сержант ВС Армении
|Важно развивать позитивную динамику диалога между Арменией и Азербайджаном - премьер Грузии
|Мэр Еревана подал в суд на одного из лидеров оппозиции
|Внеочередной конгресс IBA пройдет в Ереване
|У нас одна миссия - обеспечивать безопасное, благополучное развитие Армении - премьер-министр
|ВС Азербайджана подвергли обстрелам армянские позиции - МО Армении
|Арам I выразил обеспокоенность в связи с запретом на въезд в республику члена Бюро АРФД
|Григорян обсудил с директором ЦРУ переговоры Армения-Азербайджан и Армения- Турция
|Пашинян и Бернс обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы
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|Алиев: Встреча МИД Азербайджана и Армении приведет к полной реализации заявления 10 ноября 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Алиев и Клаар обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
|Отменяются ограничения на пересечение сухопутной границы Российской Федерации
|Возбуждено 7 уголовных дел за непредставление или представление ложных деклараций об имуществе и доходах - генпрокуратура
|Имена победителей 33-й Международной олимпиады по биологии будут объявлены 17 июля
|Таможенники Армении выявили крупную партию опиума
|Министерство высокотехнологической промышленности совместно с фондом <Мой шаг> активизируют сотрудничество с целью развития человеческого капитала
|ЕАБР объявляет о начале приема конкурсных работ на восьмой ежегодный творческий конкурс для СМИ <Евразийская интеграция и развитие - XXI век>
|Палата представителей Конгресса США приняла все четыре проармянские резолюции
|Завод АРМЕНАЛ отметил День металлурга
|Совместное заявление Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
|Палата представителей США призвала Азербайджан немедленно вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лиц
|Даем возможность блудному сыну вернуться в парламент: Власть передумала лишать мандатов депутатов оппозиции
|Жителя села Хачик трое азербайджанцев насильно перевезли в Нахичеван
|Взгляд из Москвы: Прогноз дальнейшей политики РФ на Южном Кавказе - дело неблагодарное
|Эдвард Асрян назначен на должность начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Туркменистан и Узбекистан ожидают двукратного увеличения объемов торговли
|В Ереване с аншлагом прошла премьера картины Кирилла Серебренникова <Жена Чайковского>
|При реализации программы застройки Северного проспекта и Каскада в Ереване были уничтожены 19 культурно-исторических памятников
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|GeoProMining реализовала ряд социальных проектов в сфере здравоохранения
|Россия готова и далее всячески содействовать армяно- турецкому диалогу - Захарова
|Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции к Армении
|На одной из боевых позиций погиб 19-летний солдат
|<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
|Легендарные <Ногу Свело!> дадут концерт в Ереване
|Палата представителей США приняла поправку, поддержанную ANCA
|Премьер-министр: Армения высоко оценивает участие Франции в процессе справедливого решения нагорно-карабахской проблемы
|МО Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций
|Сигнал о минировании аэропорта <Звартноц> оказался ложным
|Армянам диаспоры могут ужесточить правила предоставления гражданства
|Пашинян: Развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологий
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|Cостоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов
|Спецпредставитель Европейского Союза вновь прибыл в Армению
|В Турции на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию - СМИ
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|Палата представителей США рассмотрит резолюции, поддерживаемые ANCA
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|Прогноз: Вслед за "воздушными" договоренностями между Анкарой и Ереваном последуют договоренности "на земле"
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|Прогноз: Маневрирование Эрдогана вынудит Запад мириться с ним и дальше
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