Пятница, 15 Июля 2022 16:16

АрмИнфо. Более чем два столетия назад французский народ открыл новый путь к демократическому будущему и правам человека - с тех пор высокие общечеловеческие ценности Великой Французской революции стали ориентиром для многих стран. Об этом заявил вице- премьер Армении Мгер Григорян в ходе мероприятия, приуроченного Национальному празднику Франции, которое организовало Посольство Франции в Армении.

Замглавы правительства подчеркнул, что армяно-французская дружба имеет многовековую историю: <Армяне и французы были вместе во время многих важных и полных испытаний периодов своей истории. Мы никогда не забудем, что в начале ХХ века Франция протянула братскую руку десяткам тысяч армян, пережившим геноцид, которые обрели во Франции вторую родину. Дружба наших стран стала важной основой для установления политического диалога на высоком уровне, а также эффективного и тесного сотрудничества во всех ключевых сферах>.

От имени армянского народа Григорян выразил признательность Франции за постоянное внимание и стремление к защите жизненно важных интересов и основных прав Армении и ее народа.

В этой связи он придал особую важность вовлечению Франции в процесс окончательного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. При этом Григорян выразил благодарность дружественной Франции за оказываемую во время и после 44- дневной войны в Арцахе гуманитарную помощь.

Он отметил, что параллельно с имеющимся высоким уровнем политического диалога , прилагаются усилия и для развития экономического сотрудничества, чему во многом способствует подписанная в прошедшем году дорожная карта по экономическому сотрудничеству на 2021-2026гг..

Вице-премьер высоко оценил также сотрудничество с Францией в образовательной сфере, в частности обратив внимание на действующий в стране Французский университет. Вместе с тем он с удовлетворением отметил и недавнее открытие во французском Лионе Центра креативных технологий ТУМО. Григорян также придал важность тесному сотрудничеству, сформированному между Арменией и Францией на децентрализованном уровне, значительный вклад во что вносит взаимодействие более чем 30 органов местного самоуправления двух стран.

Вместе с тем он подчеркнул, что являясь членом инициативы Восточное партнерство, Армения высоко ценит помощь Франции и в контексте расширения сотрудничества с ЕС.