Пятница, 15 Июля 2022 16:05

АрмИнфо.Суть достигнутых 1 июля между Арменией и Турцией договоренностей состоит в подготовке к установлению уже наземных коммуникаций, впоследствии армяно-турецких отношений в целом. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт в сфере энергетической безопасности, д. п. н. Ваге Давтян.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. В ходе встречи стороны договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран. Также была достигнута договоренность в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки Армения-Турция.

"Иными словами, здесь речь идет скорее чисто о политическом, чем о чисто экономическом эффекте. И я не думаю, что налаживание прямых воздушных грузоперевозок с Турцией в интересах Армении. Хотя бы потому, что ввозить в Армению нефтепродукты, цитрусы и текстиль воздухом экономически неоправданно. В то время как турецкий импорт в Армению скоропортящихся продуктов, которые как правило перевозятся "воздухом" не содержит", - подчеркнул он.

Напомнив, что за последнюю четверть века Армения импортировала из Турции товаров на $3 млрд, а экспортировала всего на $60 млн, а также о том, что в структуре турецкого импорта в Армению 90% составляет готовая продукция, а сырье лишь 10%, эксперт заметил, что любые потенциальные изменения от данных нововведений работать в пользу Армении не будут.

"С учетом скудности полета мысли текущей экономической политики Армении, убежден, что данные пропорции между экспортом и импортом между Арменией и Турцией сохранятся и после разблокирования Анкарой наземных коммуникаций. Ожидать от открытой границы с Турцией реального экономического эффекта станет возможно исключительно в результате коренной модернизации нашей экономики. Основанной на принципиально новой концепции, стратегии экономического развития. Которая позволит определить соответствующие экспортные векторы и, соответственно, приоритеты местного промышленного производства", - подытожил Давтян.