Пятница, 15 Июля 2022 13:45

АрмИнфо. Вопросы, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном стали предметом обсуждений, состоявшихся 15 июля в Баку между президентом АР Ильхамом Алиевым и спецпредставителем Европейского Союза на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Собеседники, в частности, обсудили вопросы, касающиеся подписания мирного договора, открытия коммуникаций, минной проблемы. Алиев подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч в Брюсселе, и выполнения Арменией взятых на себя обязательств в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Напомним, что в Баку Клаар прибыл из Еревана, где провел ряд встреч с высшим политическим руководством Армении.