Пятница, 15 Июля 2022 13:38

АрмИнфо.Министерство высокотехнологической промышленности намерено активизировать сотрудничество с фондом <Мой шаг> с целью развития человеческого капитала.

Об этом было заявлено в ходе встречи министра высокотехнологичной промышленности РА Роберта Хачатряна, его заместителя Давида Саакяна с исполнительным директором фонда <Мой шаг> Мхитаром Айрапетяном.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи собеседники обсудили текущие вопросы, касающиеся программы технологических стартапов диаспоры <Потенциал>, которую осуществляют госведомство и фонд <Мой шаг>.

Сообщается, что Мхитар Айрапетян представил министру магистерскую образовательную программу по квантовой и мезоскопической физике Quanta, а также проинформировал о предстоящих проектах Фонда, в частности, об усилиях, направленных на развитие дисциплин STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - Ред.) в государственных школах.