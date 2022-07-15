Пятница, 15 Июля 2022 13:03

АрмИнфо.Ереванский фольгопрокатный завод АРМЕНАЛ стабильной работой и уверенным ростом основных технико-экономических показателей отметил профессиональный праздник - День металлурга.

«Для АРМЕНАЛа год был напряженным, но в целом успешным. Выполнены показатели качества продукции, обеспечив самый низкий процент внешнего брака за историю завода. В этом заслуга практически каждого инженера, каждого рабочего» – заявил генеральный директор предприятия Артур Закарян.

В честь Дня металлурга большая группа работников АРМЕНАЛа удостоена отраслевых и ведомственных наград.

За многолетний вклад в развитие завода медалями Республиканского профсоюза металлургов и горняков награждены директор по производству Тигран Арустамян, начальник отдела Самвел Акопян, специалист службы главного энергетика Лилит Исраелян.

Почетные грамоты компании РУСАЛ вручены литейщику Карену Оганнисяну, электромонтеру Петросу Амбарцумяну и менеджеру Лилит Арутюнян.

Более десяти фольгопрокатчиков отмечены грамотами и благодарностями русаловского дивизиона Даунстрим, завода АРМЕНАЛа и Республиканского профсоюза металлургов и горняков.

В связи с Днем металлурга были подведены итоги конкурса «Улучшения года» по шести номинациям. Его победители получили грамоты и денежные премии.