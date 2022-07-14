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АрмИнфо. Россия готова и далее всячески содействовать армяно-турецкому диалогу. Об этом 14 июля на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва неизменно поддерживала и продолжает поддерживать процесс нормализации армяно-турецких отношений. Причем, происходило это не только в 2022 году. Она напомнила, что данный процесс был запущен 14 января в столице России.
<Исходим из того, что это отвечает интересам, стабильности и экономическому процветанию региона>, - сказала официальный представитель МИД России.
Напомним, что 11 июля состоялся телефонный разговор премьерминистра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана. Собеседники выразили надежду, что договоренности, достигнутые спецпредставителями Армении и Турции 1 июля, будут реализованы в кратчайшие сроки.
1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились обеспечить для граждан третьих стран возможность пересечения сухопутной границы между Арменией и Турцией, условившись также в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.
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|<Всевидящее око> теперь в ведении Полиции РА: Прекращено сотрудничество с Security Dream, обслуживающей камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД
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|Генрих Мхитарян дебютировал в составе миланского <Интера>
|Армения готова к сотрудничеству с государствами региона в продвижении глобальной экологической повестки - министр
|После войны 2020 года в Армении 1498 человек получили группу инвалидности - Минтруда и социальных вопросов
|Госдеп: США решительно поддерживают урегулирование армяно-турецких отношений, которое положительно скажется на всем регионе
|В Ереване откроется Международная школа Нового кино
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения приняла участие в IV международном фестивале <Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо>
|В Ереване пройдет концерт по случаю Национального праздника Франции
|GeoProMining расширяет сотрудничество между армянскими и российскими вузами
|Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване - СМИ
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|Айк Мамиджанян может возглавить оппозиционную фракцию в парламенте Армении
|Джо Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Кристины Квин на должность посла США в Армении
|Секретарь СБ Армении не считает, что армяно- азербайджанские переговоры зашли в тупик
|Аветик Чалабян: Материалы этого дела в итоге приведут к моему полному оправданию в любом разумном суде
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян и Эрдоган поговорили по телефону
|Армения и Грузия активизирует сотрудничество в культурной сфере
|Армения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследия
|Генпрокуратура Армении предупреждает об уголовных последствиях за совершение действий, ведущих к государственной измене
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|В Красноярске состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания Армении
|Молодые сотрудники АРМЕНАЛа стали магистрами
|Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило против проекта возведения статуи Иисуса Христа
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