Четверг, 14 Июля 2022 14:40

АрмИнфо. Россия готова и далее всячески содействовать армяно-турецкому диалогу. Об этом 14 июля на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва неизменно поддерживала и продолжает поддерживать процесс нормализации армяно-турецких отношений. Причем, происходило это не только в 2022 году. Она напомнила, что данный процесс был запущен 14 января в столице России.

<Исходим из того, что это отвечает интересам, стабильности и экономическому процветанию региона>, - сказала официальный представитель МИД России.

Напомним, что 11 июля состоялся телефонный разговор премьер­министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа

Эрдогана. Собеседники выразили надежду, что договоренности, достигнутые спецпредставителями Армении и Турции 1 июля, будут реализованы в кратчайшие сроки.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились обеспечить для граждан третьих стран возможность пересечения сухопутной границы между Арменией и Турцией, условившись также в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.