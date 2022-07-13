Среда, 13 Июля 2022 17:26

АрмИнфо. Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар вновь прибыл в Армению. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

<Снова в очень жарком Ереване с кратким визитом. Ждем важных встреч>, - написал спецпредставитель.

Отметим, что в последнее время наряду с Россией активное участие в нормализации ситуации на Южном Кавказе принимает ЕС. При посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля 23 мая в Брюсселе состоялась третья встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, по результатам которой были достигнуты важные договоренности по нормализации армяно-азербайджанских отношений.