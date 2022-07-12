Вторник, 12 Июля 2022 18:41

АрмИнфо. В Ереване откроется Международная школа Нового кино - Yerevan International New Cinema School. Подобная идея возникла в результате сотрудничества Московской школы Нового кино, Yerevan Biennale Art Foundation и международного кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Школа ставит перед собой задачу подготовить режиссеров, сценаристов, операторов и монтажеров, способных уже в ближайшем будущем изменить профессиональный ландшафт мирового кинематографа.

<Школа нацелена на создание новых режиссеров и сценаристов, которые, с одной стороны, будут обладать всеми навыками и знаниями, которые требуются современному кинематографу, а с другой стороны, будут чутко относиться к современному материалу и создавать из этого материала <живое> кино>, - говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Согласно источнику, преподавательский состав школы состоит из ведущих, как армянских, так и международных специалистов. Обучение в Yerevan International New Cinema School будет длиться два года.

<О порядке вступления в школу учредители объявят в ближайшее время>, - говорится в сообщении.