Вторник, 12 Июля 2022 18:29

АрмИнфо. Армения приняла участие в IV международном фестивале <Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо>, который проходил в Якутске под эгидой ЮНЕСКО.

Согласно сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта, Армения на фестивале представила танец <Кочари> и эпос <Давид Сасунский>, которые занесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В частности, танец Кочари> был выполнен в 5 вариантах этнографическим ансамблем песни и танца <Ардвин>, а эпос <Давид Сасунский> представил учредитель-руководитель образовательно- культурного центра <Кайт> Корюн Давтян. Согласно источнику, в фестивале, который был посвящен культурному наследию России и разных народов мира, участвовали порядка 100 представителей из Армении, Индии, Монголии, Киргизии, Азербайджана, Турции, а также различных регионов России, в том числе Калмыкии, Алтая, Тивы, Бурятии, Якутии. Заключительный концерт в Якутском государственном театре оперы и балета завершился выступлением ансамбля этнографической песни и танца <Ардвин>, который исполнил армянский танец <Кочари>.

Отметим, что согласно информации МОНКС, в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены: <Дудук и его музыка> (2008), <Искусство хачкаров. Тайна хачкарского и хачкарского производства >(2010), <Сасна црер или эпос Давид Сасунский>(2012), <Лаваш. Традиционное хлебопечение, значение и культурные проявления в Армении >(2014), а также < Кочари. Традиционный групповой танец>(2017).