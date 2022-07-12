Вторник, 12 Июля 2022 18:27

АрмИнфо.В преддверии Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии - 13 июля, в 19:00, в концертном зале Арно Бабаджаняна, состоится концерт, в ходе которого прозвучат произведения французских композиторов.

На концерте, который носит название La FRANCOF Shantee et Dansee (Поющая и танцующая Франкофония), выступят студенты Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, артисты Молодежной оперной программы.

В этом году мероприятие приурочено 160-летию французского композитора Клода Дебюсси, и по этому случаю артисты Balmanukian Dance Project покажут танцевальное представление <Лунный свет>, в честь знаменитого произведения Дебюсси.

<День взятия Бастилии - национальный праздник Франции, который отмечают 14 июля. Взятие Бастилии, ознаменовавшее свержение абсолютной монархии, положило начало Великой Французской революции>, - говорится в сообщении пресс-службы Госфилармонии.